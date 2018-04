The irregular at Magic High School - le film arrive sur Wakanim.tv !

Partager

The irregular at Magic High School - le film

Wakanim est fier d’annoncer l'arrivée du film The irregular at Magic High School sur sa plateforme le 03 mai dès 17h.

L’une des séries les plus plébiscitées par la communauté après sa diffusion revient sous forme de film avec une histoire inédite écrite par Tsutomu Sato.

La série The irregular at Magic High School est adaptée du light novel éponyme écoulée à plus de 7,7 millions de copies au Japon.

Ce film sera disponible sur le site de Wakanim via l’abonnement à 5€/mois uniquement.

SYNOPSIS DU FILM

Plusieurs années ont passé depuis leurs débuts dans cette établissement.

Tatsuya et sa petite soeur Miyukji entâment leur dernière année à l’école de magie.

Le frère et la soeur se rendent en compagnie de leur amis dans une villa privée sur l’île d’Ogasawara.

Ils font soudain la rencontre d’une étrange jeune fille appelée Kokoa. Tandis qu’ils apprennent que cette dernière s’est en fait échappée d’une base navale, elle fait part de son dernier souhait à Tatsuya...

STAFF

Original Story: Tsutomu Sato

Director: Risako Yoshida

Original Illustration / Character Design / Chief Animation Director: Kana Ishida

Screenplay: Tsutomu Sato / Muneo Nakamoto

Music: Taku Iwasaki

Sound Director: Satoshi Motoyama

Sound Effects: Yuji Furuya Sound

Production: STUDIO MAUSU Studio: 8 bit

Produced by: Magic High School the Movie Committee

The irregular at Magic High school sera diffusé via l’abonnement à 5€/mois !