Sakaiminato, la ville dédiée à GeGeGe no Kitarô

Ce printemps sur Wakanim, c’est le début d’une toute nouvelle adaptation animée de GeGeGe no Kitarô, le manga culte de Shigeru Mizuki. Depuis leur création en 1960, les aventures de Kitarô, l’enfant mi-humain mi-yôkai, ont été adaptées pour la télévision pas moins de 6 fois, soit une nouvelle série par décennie.

Ce succès retentissant s’explique notamment par la façon dont le manga explore et remet au goût du jour l’univers foisonnant des Yôkai, ces apparitions étranges aux manifestations fantomatiques qui font partie du folklore japonais depuis les anciens temps. En effet, Kitarô évolue dans un Japon contemporain où les esprits ne cessent de faire irruption pour tourmenter les humains, comme dans les contes et légendes traditionnelles de l’archipel. Ainsi, GeGeGe no Kitarô fait partie de ces œuvres qui synthétisent tout l’attrait et les contradictions d’un Japon tiraillé entre son héritage et sa modernité.

La prospérité de l’œuvre de Shigeru Mizuki est telle qu’aujourd’hui, une ville entière lui est consacrée. En effet, l’auteur est devenu la figure emblématique de Sakaiminato, la petite ville portuaire qui a vu naître et grandir le célèbre mangaka.

Toute la ville est maintenant devenue un parc à thème dédié à son univers d’épouvante et de légendes. Dans la Mizuki Shigeru Road, plus d’une centaine de statues de bronze représentant les personnages principaux et les différents yôkai du manga peuvent être admirées sur près d’un kilomètre. Découpée en différentes sections, de la GeGeGe Route, à la Karan-Koron Street (en référence au claquement de sandales caractéristique qui précède les apparitions de Kitarô), en passant par la Mokumokuren Street (Yôkai vivant dans les shôji, les cloisons de papier des maisons traditionnelles), tous les personnages et ectoplasmes de la série font ainsi irruption dans la ville pour le plus grand bonheur des touristes.

Mais ce n’est pas tout ! On peut également y découvrir le Mizuki Shigeru Museum, dédié au travail et à l’univers de l’auteur, ainsi que de nombreuses boutiques de souvenirs proposant divers produits (confiseries, cadeaux, déguisements…) tirés de la série. La ville a également mis à disposition des trains et des bateaux customisés avec des designs spéciaux tirés du manga, très populaires et plébiscités par les visiteurs.

Vous l’aurez compris, Sakaiminato est la destination de référence pour tous les amoureux de Shigeru Mizuki et du folklore spirituel japonais. Cette célébration des Yôkais, c’est aussi un peu la continuation de la mission de Kitarô : réintégrer les esprits dans la culture nipponne contemporaine, afin qu’humains et Yôkais puissent vivre en harmonie.

