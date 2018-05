Le film Fate/stay night: Heaven’s Feel I. presage flower arrive sur Wakanim !

Partager

Le 10 mai prochain, c’est au tour du film de Fate/stay night: Heaven’s Feel I. presage flower de rejoindre le catalogue Premium Wakanim !

La série culte Fate/stay night revient avec le premier film d’une trilogie adaptant Heaven’s Feel, la 3e et dernière route du visual novel. Dans ce nouvel opus, l’intrigue fait la part belle à Sakura Matou, l’héroïne, ainsi qu’aux personnages humains et leurs liens avec la Guerre du Saint Graal.

Fate/stay night: Heaven’s Feel I. presage flower est la quatrième adaptation des œuvres de Type-Moon par le studio ufotable, après les films Kara no Kyoukai, et les séries Fate/zero et Fate/stay night: Unlimited Blade Work.

Résumé :

Il voulait la protéger. C’était son désir le plus profond. 10 ans après "La Guerre du Saint Graal" qui vit s'affronter maîtres et leurs servants, une nouvelle guerre éclate aujourd’hui dans la ville de Fuyuki.

Shirou Emiya, le fils adoptif de Kiritsu Emiya, déjà combattant durant l’ancienne guerre, décide de prendre part à ce nouvel affrontement afin de tenir sa promesse envers Kiritsugu. Aux côtés de Shirou se tient Sakura Matou, une jeune fille éprise de lui. Elle se rend chaque jour à son domicile pour lui préparer ses repas, apportant ainsi un peu de lumière dans sa vie. Mais depuis le début de "La Guerre du Saint Graal", l’air environnant est devenu bien plus pesant. Les meurtres se multiplient dans la ville de Fuyuki. Shirou décide de protéger Sakura. Aux côtés de Saber, la servante à laquelle il a fait appel, Shirou rejoint le camp du mage Rin Tohsaka et prend part à la guerre. Mais lorsque des forces obscures viennent se mêler à la bataille, la victoire semble leur échapper.

STAFF

Créateur original : Type-Moon

Réalisateur : Tomonori Sudou

Storyboard : Takahiro Miura

Script : Akira Hiyama

Musique : Yuki Kajiura

Studio : ufotable

Le film Fate/stay night: Heaven's Feel I. presage flower sera disponible via l'abonnement Premium à 5€/mois et en téléchargement définitif !