Les Brigades Immunitaires en simulcast sur Wakanim !

LES BRIGADES IMMUNITAIRES

LEUR MISSION ? PROTÉGER VOTRE CORPS !

Wakanim est fier d’annoncer la diffusion des Brigades Immunitaires à partir de juillet, en simulcast sur Wakanim.tv ! Adapté du manga éponyme de Akane Shimizu, vendu à plus de 1,5 millions d’exemplaires au Japon, et actuellement en cours de publication en France chez Pika, Les Brigades Immunitaires raconte l’histoire passionnante et méconnue des cellules qui travaillent jour et nuit pour protéger le corps humain.



Avec Kenichi Suzuki (Drifters, Jojo’s Bizarre Adventure) à la réalisation, Takahiko Yoshida (En Selle, Sakamichi !) au character design, et david production (Jojo’s Bizarre Adventure, Erased) à la production de l’animation, embarquez dans la folle aventure anthropomorphique des Brigades Immunitaires !



En attendant le trailer officiel de l'anime, voici la vidéo promotionnelle qui avait été initialement produite à l'occasion de la parution du tome 4 du manga au Japon :

Résumé :

Cette histoire est la vôtre : c'est celle de votre corps.

Le corps humain est composé d’approximativement 37 billions de cellules. Chaque jour, à chaque instant, chacune d'elle travaille dur pour protéger leur monde qu'est le corps humain. Des globules rouges qui transportent l’oxygène aux globules blancs qui combattent les bactéries, découvrez ces héros anonymes et les aventures qui se déroulent à l'intérieur de vous !

Ceci est l’histoire étrange et familière de la vie des cellules.

STAFF

Créateur original : Akane Shimizu

Réalisateur : Kenichi Suzuki

Composition de la série : Yuko Kakihara

Musique : Kenichiro Suehiro / MAYUKO

Character Design : Takahiko Yoshida

Theme Song : ‘CheerS’ by ClariS

Studio : David Production

Production : Aniplex, Kodansha

Diffusé via l’abonnement à 5€/mois - Téléchargement définitif à 1€/épisode, 10€/saison. Tous les épisodes seront disponibles gratuitement.