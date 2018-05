Un nouvel OVA exclusif pour My Girlfriend is too much to handle !

Partager

MY GIRLFRIEND IS TOO MUCH TO HANDLE

UN OVA EXCLUSIF LE 31 MAI À 16H00 !

Wakanim continue d’étoffer son offre VIP avec l’arrivée d’un nouvel OVA pour My Girlfriend is too much to handle le 31 mai ! Ce programme inédit sera disponible via l’abonnement VIP à 5€/mois et en téléchargement définitif à 1€.

Résumé :

Il vivait une vie tout ce qu’il y avait de plus ordinaire. Un jour, il prit son courage à deux mains et décida de déclarer sa flamme à la fille de ses rêves. C'est alors qu'il comprit que l’élue de son cœur était tout sauf « normale ».



STAFF

Créateur original : Namiru Matsumoto

Réalisation : Nobuyoshi Nagayama

Composition de la série : Hideki Shirane

Character Design : Shouko Yasuda



Ce programme sera disponible via l’abonnement VIP à 5€/mois

et en téléchargement définitif à 1€ !