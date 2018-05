3 secrets de notre interview avec l’équipe de Steins;Gate 0 !

Partager

La semaine dernière, nous avons enfin pu vous présenter le fruit d’un long travail : une interview de Tatsuya Matsubara & Naotaka Hayashi, en charge du scénario de Steins;Gate 0.

Ce beau projet n’aurait pas pu voir le jour sans la passion de nos fans et la détermination de nos équipes, bien décidées à vous entrouvrir les portes des studios d’animation avec qui nous travaillons. Et c’est parce que nous étions au Japon, présents pendant le tournage, que nous pouvons vous révéler trois secrets de l’envers du décor de la série.

Mais avant toute chose, et si vous ne l’avez pas encore vue, voici la vidéo !

Et maintenant, place aux coulisses !

1. Pourquoi ces trains au début de la vidéo ?

Le gros du tournage avait lieu dans une grande salle de réunion à plusieurs dizaines d’étages d’altitude. Malheureusement, durant toute la rencontre, l’ingénieur son entendait régulièrement le passage des trains et métros en contrebas. Plusieurs fois l’interview dut être stoppée, ce qui a fait rire nos amis japonais. Finalement, il fut décidé de montrer les rails et les trains en début de vidéo, au cas où subsisteraient des sons parasites dans le montage final. De la contrainte naît la créativité. 😉

2. Où a été tournée la rencontre ?

On le voit rapidement en début de vidéo, mais l’interview s’est déroulée dans les studios de Mages Inc, l’entreprise à l’origine des jeux-vidéo Steins;Gate ! En revanche, toutes les prises de vue des éléments de production (storyboard, art book, etc…) ont eu lieu dans les locaux de Kadokawa, l’éditeur de l’anime. Le tournage a eu lieu sur une demi-journée seulement, l’équipe de production et la nôtre obligées de courir à travers la ville en taxi pour tenir les délais. Il est en effet difficile de monopoliser les équipes de production plus de quelques heures !

3. Quelles étaient les conditions de tournage ?

Derrière la caméra s’affairaient une équipe de production française de trois personnes ainsi que le responsable marketing et le responsable coordination studio de chez Wakanim. Côté Steins;Gate, les équipes de Kadokawa et Mages nous ont suivi toute la journée, expliquant ce que l’on pouvait montrer ou non. Il nous aura par exemple été interdit de repartir avec les scripts et storyboards, auxquels nous n’avons pu avoir accès que sous bonne garde. L’ambiance était sérieuse mais aussi bon enfant, tout pour mettre nos interlocuteurs en confiance et garantir une belle vidéo.

Nous espérons avoir un peu levé le voile sur la fabrication de ce beau projet, ayant réquisitionné plusieurs entreprises et équipes durant de longues semaines. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous partager et nous vous dirons ce que nous pourrons.

