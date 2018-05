L'équipe de Sword Art Online -Alicization- à Japan Expo !

Partager

Wakanim a le plaisir de vous annoncer la venue exceptionnelle des plus prestigieux membres de l’équipe de production de la série animée SWORD ART ONLINE -Alicization- !

Shingo Adachi, Masami Niwa et Manabu Ono seront sur la scène Yuzu le vendredi 6 juillet à 14h pour une conférence à ne manquer sous aucun prétexte. Au programme : dessin en direct par Shingo Adachi, questions-réponses avec l’équipe, projection d’extraits inédits et plein d’autres surprises !

Retrouvez également nos invités en dédicace le vendredi et le samedi matin (horaires en cours de finalisation).

Et comme si la venue de nos invités ne suffisait pas, nous avons encore de nombreuses annonces à vous faire. Restez à l’écoute de Wakanim pour ne rien manquer de la suite de notre programme !



Shingo Adachi [Design des personnages]

Shingo Adachi est diplômé de l’Université des Arts de Osaka. Il démarre sa carrière sur Megaman EXE+. C’est en travaillant en tant que Character Designer and Chief Animation Director sur des titres populaires comme WORKING!! (Saisons 1 à 3), la série Sword Art·Online et Galilei Donna qu’il acquiert sa renommée. Il a également été responsable du storyboard de Megaman EXE BEAST+, du générique de Kyo no Gononi et de Fractal.



Masami Niwa [Producteur]

Masami Niwa dépend du Production Development Group au sein de Aniplex Inc. Il a entre autres été en charge des séries Sword Art Online (2012-), The irregular at magic high school (2014-), Eromanga Sensei (2017) ou bien encore Blend S (2017).



Manabu Ono [Réalisateur]

Manabu Ono est le directeur de l’animation de SWORD ART ONLINE -Alicization-. Il a travaillé sur Saki (2009-2015), A-channel (2011), Horizon in the Middle of Nowhere (2011-2012), The irregular at magic high school (2014) ainsi que The Asterisk War (2015).

SWORD ART ONLINE -Alicization- sera diffusée à partir d’Octobre, en exclusivité sur Wakanim : https://www.wakanim.tv/fr/v2/news/detail/3065/sword-art-online--alicization--en-simulcast-sur-wakanim-