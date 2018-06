Cinq nouveaux films & OVA à découvrir sur Wakanim.tv

Partager

Notre catalogue d’anime en longs-métrages & OVA continue de s’étoffer avec l’ajout de 5 nouveaux titres, disponibles à l’achat définitif ainsi qu’en streaming pour les abonnés VIP !

Fate/stay night: Heaven’s Feel I. Presage Flower

Après un succès planétaire en salles de cinéma, le premier film de la trilogie, Fate/stay night: Heaven’s Feel I. Presage Flower est maintenant disponible sur Wakanim.TV!

Résumé :

Il voulait la protéger. C’était son désir le plus profond. 10 ans après "La Guerre du Saint Graal" qui vit s'affronter les maîtres et leurs Servants, une nouvelle guerre éclate aujourd’hui dans la ville de Fuyuki. Shirô, fils adoptif d’un combattant de l’ancienne guerre, Kiritsugu Emiya, décide de prendre part à ce nouvel affrontement afin de tenir sa promesse envers son père. Aux côtés de Shirô se tient Sakura Matô, une jeune fille éprise de lui. Elle se rend chaque jour à son domicile pour lui préparer ses repas, apportant ainsi un peu de lumière dans sa vie. Mais depuis le début de "La Guerre du Saint Graal", l’air environnant est devenu bien plus pesant. Les meurtres se multiplient dans la ville de Fuyuki. Shirô décide de protéger Sakura. Aux côtés de Saber, le Servant auquel il a fait appel, Shirô rejoint le camp du mage Rin Tôsaka et prend part à la guerre. Mais lorsque des forces obscures viennent se mêler à la bataille, l’issue du combat devient incertaine …

The irregular at magic high school The Movie: The Girl Who Summons the Stars

L’une des séries les plus appréciées de ces dernières années, The irregular at magic high school, débarque en long métrage avec un nouveau récit inédit. The irregular at magic high school The Movie: The girl Who Summons the Stars, un incontournable pour tous les fans de la série originale ainsi que pour tous ceux à la recherche d’un bon mix de sci-fi, de magie et d’action !

Résumé :

Plusieurs années ont passé depuis leurs débuts dans cet établissement. Tatsuya et sa petite sœur Miyuki entament leur dernière année à l’école de magie. Le frère et la sœur se rendent en compagnie de leurs amis dans une villa privée sur l’île d’Ogasawara. Ils font soudain la rencontre d’une étrange jeune fille appelée Kokoa. Alors qu’ils apprennent que cette dernière s’est en fait échappée d’une base navale, elle fait part de son dernier souhait à Tatsuya...

Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection

La troisième adaptation pour le grand écran de la populaire saga Magical Girl Lyrical Nanoha débarque sur Wakanim ! Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection relate l’histoire de deux jeunes filles cherchant un moyen de sauver leur planète en voyageant dans un univers parallèle – le nôtre ! Au rendez-vous, tout ce que l’on peut attendre d’une bonne adaptation de Nanoha : un heureux mélange d’humour, d’action, de drame et de magie.

Résumé :

La planète Eltria se meurt. Un couple de chercheurs persiste cependant à y vivre en compagnie de leurs deux filles, Amitie et Kirie, convaincus qu’ils trouveront un remède pour sauver leur monde. Cependant, le père des deux jeunes filles finit par tomber malade, mettant ainsi fin à leur rêve. Kirie et son amie d’enfance se rendent alors dans un monde alternatif pour quérir de l’aide. Une fois parvenues au Japon, à notre époque, elles font une découverte qui pourrait garantir la sauvegarde d’Eltria.

Code: Realize ~ Guardian of Rebirth ~ OVA

Diffusé sur Wakanim.TV à l’automne dernier, Code: Realize est de retour avec un OVA inédit : Code: Realize ~ Guardian of Rebirth ~. L’histoire est centrée autour de Lupin qui, en quête d’un cadeau spécial pour Cardia, se retrouve mêlé malgré lui à un vol de joyau plus complexe qu'il n'en a l'air…

Résumé :

Victime d’une malédiction, le corps entier de Cardia est un poison qui dissout ceux qu’elle touche.Considérée par son entourage comme un monstres, la jeune fille vit cloîtrée chez elle, (loin du monde extérieur). Une nuit, alors qu’elle était sur le point de se faire capturer par l’armée anglaise, elle fait la rencontre d’un jeune homme qui se présente en tant que gentleman cambrioleur du nom d’Arsène Lupin. Guidée par cet homme dans la ville industrielle de Londres. Cardia va faire de nombreuses rencontres et vivre des aventures palpitantes !Tous ces périples permettront à la jeune fille de s’approcher (petit à petit) du mystère qui entoure ses souvenirs perdus et la malédiction dont son corps est victime.Quelle vérité se cache derrière tout ceci?

My Girlfriend is too much to handle – OVA

Également diffusée sur nos ondes en automne 2018, My Girlfriend is too much to handle nous revient ce printemps avec un nouvel OVA très hot (Accord parental souhaitable) ! Retrouvez l’humour délirant et coquin qui fait tout le sel de la série dans cet épisode inédit disponible exclusivement sur Wakanim.

Résumé :

Il vivait une vie tout ce qu’il y avait de plus ordinaire. Un jour, il prit son courage à deux mains et décida de déclarer sa flamme à la fille de ses rêves. C'est alors qu'il comprit que l’élue de son cœur était tout sauf « normale ».

