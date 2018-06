SAO -Alicization- Paris Festival, l’évènement Sword Art Online de Wakanim pour Japan Expo !

Partager

Rendez-vous vendredi 6 juillet à 14h sur la prestigieuse scène Yuzu pour vivre une rencontre rare avec l’équipe de production de Sword Art Online -Alicization- !

Shingo Adachi, Masami Niwa et Manabu Ono viendront du Japon avec dans leurs bagages des images inédites de la tant attendue nouvelle saison de Sword Art Online. Soyez des nôtres et découvrez ces images en avant-première mondiale, avant même leur diffusion japonaise !

La rencontre, animée par Kayane, lèvera le voile sur le futur de l’univers Sword Art Online, de la saga Alicization et sur la façon dont l’équipe de production s’est lancée à l’assaut de ce nouveau projet titanesque. De plus, et durant toute la rencontre, Shingo Adachi, le designer des personnages de l’anime, proposera un live drawing diffusé sur écran géant.

Ce dessin, créé en temps réel pendant l’évènement, sera à gagner en fin de rencontre. Restez-donc bien jusqu’au bout afin d’avoir une chance de remporter ce souvenir exceptionnel et dédicacé par toute l’équipe !

On compte sur vous !

Présentation des invités :

Shingo Adachi [Design des personnages]

Shingo Adachi est diplômé de l’Université des Arts de Osaka. Il démarre sa carrière sur Megaman EXE+. C’est en travaillant en tant que Character Designer and Chief Animation Director sur des titres populaires comme WORKING!! (Saisons 1 à 3), la série Sword Art·Online et Galilei Donna qu’il acquiert sa renommée. Il a également été responsable du storyboard de Megaman EXE BEAST+, du générique de Kyo no Gononi et de Fractal.



Masami Niwa [Producteur]

Masami Niwa dépend du Production Development Group au sein de Aniplex Inc. Il a entre autres été en charge des séries Sword Art Online (2012 - présent), The irregular at magic high school (2014 - présent), Eromanga Sensei (2017) ou bien encore Blend S (2017).



Manabu Ono [Réalisateur]

Manabu Ono est le directeur de l’animation de SWORD ART ONLINE -Alicization-. Il a travaillé sur Saki (2009-2015), A-channel (2011), Horizon in the Middle of Nowhere (2011-2012), The irregular at magic high school (2014) ainsi que The Asterisk War (2015).

SWORD ART ONLINE -Alicization- sera diffusée à partir d’Octobre, en exclusivité sur Wakanim : https://www.wakanim.tv/fr/v2/news/detail/3065/sword-art-online--alicization--en-simulcast-sur-wakanim-