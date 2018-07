Un nouvel OVA exclusif pour Minuscule !

Partager

Découvrez le nouvel OVA exclusif de la série d’animation Minuscule (titre original : Hakumei to Mikochi), déjà disponible sur Wakanim via l’abonnement VIP ainsi qu’en téléchargement définitif !

Fruit de la collaboration entre les studios Lerche et Kusanagi, l’anime Minuscule adapte sur petit écran le manga de Takuto Kashiki (publié en France chez Komikku Éditions). Découvrez cet univers de conte unique aux graphismes enchanteurs, qui saura séduire petits et grands !

Résumé :

Voici l’histoire de deux petites filles vivant au fin fond d’une forêt luxuriante. Installées au creux d’un arbre, il leur arrive parfois de se servir de feuilles comme de parapluie ou de porter oiseaux et insectes sur leur dos. Une chose plutôt facile lorsqu’on mesure 9cm de hauteur ! Entrez dans le monde paisible et enchanteur de Hakumei et Mikochi.

STAFF :

Studio : Lerche

Décors : Kusanagi

Musique : Evan Call

Réalisateur : Masaomi Andô

Character Design : Tomoko Iwasa

Créateur original : Takuto Kashiki

Composition de la série : Reiko Yoshida

Cette série est disponible via l’abonnement à 5€/mois ou le téléchargement définitif à 1€/épisode !