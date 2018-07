Venez à la rencontre des jeux vidéo Sword Art Online sur le stand Wakanim avec Bandai Namco !

Partager

Comment célébrer la licence Sword Art Online sans passer par la case jeux vidéo ? En effet et depuis plusieurs années, la fiction rejoint le réel (et même le virtuel) grâce à de nombreux jeux, consoles et mobile, édités par Bandai Namco !

C’est pourquoi vous trouverez tout au long de la Japan Expo sur le stand Wakanim plusieurs animations gaming, à commencer par un corner photo où vous pourrez vous projeter dans l’univers de Sword Art Online et repartir avec votre cliché, mais aussi récupérer des goodies exclusifs tirés des jeux mobile Sword Art Online Memory Defrag et Sword Art Online Integral Factor ! Il vous suffit de liker la page Facebook Integral Factor et les goodies seront à vous !

Venez également tester Sword Art Online : Fatal Bullet sur Playstation 4 en accès libre au centre du stand Wakanim et de l’exposition Sword Art Online.



©2016 REKI KAWAHARA/PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS/SAO MOVIE Project

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Et rendez-vous sur la scène Yuzu le vendredi à 14h30 où vous seront dévoilés des informations inédites sur la série Sword Art Online ainsi que les nouveautés gaming de la saga !



A bientôt à Japan Expo !