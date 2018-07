Un poster Sword Art Online X Japan Expo exclusif pour nos membres VIP !

Partager

A l’occasion du 19e Impact de Japan Expo, l’équipe Wakanim a décidé de voir les choses en grand pour célébrer la saga Sword Art Online et offrir aux fans de la série une expérience inédite !

En plus de notre stand 100% dédié à la série en partenariat avec Bandai Namco et du Sword Art Online -Alicization- Paris Festival, Wakanim propose à ses abonnés VIP un poster exclusif, unique au monde, produit par A-1 Pictures spécialement pour l’occasion !

Pour repartir avec ce visuel collaboratif inédit, c’est très simple : présentez-vous sur le stand Wakanim (emplacement A-154) avec votre téléphone et/ou votre application (IOS/Android) ouverte pour faire valider votre abonnement par notre équipe. Le poster vous sera alors remis.

Attention, les quantités sont limitées !

Et si vous n’êtes pas encore membre VIP, pas de panique ! La 4G étant clémente sur le festival, souscrivez à un abonnement même durant Japan Expo et repartez avec votre poster !

De plus, nous vous proposons un deuxième poster exclusif à ne pas manquer : pour tout achat d’un manga ou d’un light novel de la saga Sword Art Online sur le stand des éditions Ofelbe et Ototo (emplacement A-172), rendez-vous ensuite sur la stand Wakanim pour vous voir offrir ce superbe poster SAO – Alicization- recto-verso !

À bientôt à Japan Expo !