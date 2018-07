L'Attaque des Titans Saison 3 : le 22 juillet en simulcast sur Wakanim !

Partager

Wakanim est fier d’annoncer le grand retour de L’Attaque des Titans, avec la saison 3 dès le 22 juillet, en simulcast et en exclusivité sur Wakanim.tv !

Produit par WIT STUDIO, en collaboration avec Production IG, L’Attaque des Titans est une adaptation du manga best-seller de Hajime Isayama.

L’intrigue nous plonge dans le dernier combat de l'humanité pour survivre contre les Titans, de redoutables géants mangeurs d'hommes dont on ne connaît ni l’origine, ni les points faibles. Dans cette nouvelle saison, le bataillon d’exploration vient d’essuyer des pertes terribles après le sauvetage d’Eren, tandis qu’Ymir a rejoint les rangs ennemis. Malgré la découverte des nouvelles capacités particulières d’Eren, le combat contre les Titans est encore loin d’être terminé.

Résumé :

Depuis 100 ans, des remparts séparent l’humanité du reste du monde. Au-delà, s’étend un territoire inconnu. Une mer de feu, une terre de glace, des plaines de sable… Ce que décrivent les livres attise la curiosité d’un jeune garçon.

Le temps a passé, et les titans ont détruit les murs, l’humanité tente alors d’approcher la vérité pas à pas. Mais quelle est la véritable nature des titans ? Pourquoi des titans sont-ils prisonniers à l’intérieur de ces murs ? Quel est ce pouvoir de « l’Axe » que possède Eren Jaeger ? Et qu’est-ce que sait Historia Reiss de ce monde ?

Eren, l’unité 104, l’escouade de Rivaille, tous s’activent alors qu’un puissant ennemi se dresse devant eux.

STAFF

Créateur original : Hajime Isayama

Réalisateur : Tetsurou Araki, Masashi Koizuka

Composition de la série : Yasuko Kobayashi

Character Design : Kyouji Asano, Ayumi Yamada

Studio : WIT STUDIO

Production : Kodansha

La saison 3 de L’Attaque des Titans sera diffusée via l’abonnement VIP à 5€/mois et disponible en téléchargement définitif à 1€/épisode, 10€/saison. Tous les épisodes seront disponibles gratuitement.

Afin que toutes et tous puissent suivre et se rafraîchir la mémoire, les saisons 1 et 2 de L’Attaque des Titans seront exceptionnellement disponibles en streaming gratuitement pendant toute la durée de la diffusion de la saison 3 !