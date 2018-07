Cet été, Yûna de la pension Yuragi débarque en simulcast sur Wakanim !

Partager

YÛNA DE LA PENSION YURAGI

L’ANIME SEXY QUI RÉCHAUFFE LE CŒUR… COMME UNE SOURCE CHAUDE !



Wakanim est fier d’annoncer l’arrivée de Yûna de la pension Yuragi dès le 14 juillet, en simulcast et en exclusivité sur Wakanim.tv !

Adapté du manga éponyme de Tadahiro Miura, l’œuvre dénombre actuellement 14 volumes publiés au Japon chez Shueisha, et 4 volumes en France chez Pika.

Yûna de la pension Yuragi met en scène un jeune médium sans le sou, Kogarashi, que le destin amène à prendre ses quartiers dans un établissement hanté : la pension Yuragi. Dans la plus pure tradition des Love Comedy, le héros se retrouve bien malgré lui entouré de jeunes filles aux personnalités et aux physiques différents, qu’il va découvrir au fil de ses tribulations. Yôkais, fantômes et autres créatures du folklore japonais seront également au rendez-vous dans ce shônen fantastique et palpitant !

Résumé :

Fuyuzora Kogarashi, médium plutôt physique.

Possédé par un esprit maléfique et portant sur le dos une dette énorme, il cherche à louer une chambre pas trop chère. Il arrive alors à la pension Yuragi, hôtel de sources chaudes au passé mystérieux. Résident à la pension des filles un peu déjantées, à commencer par Yûna, un esprit qui hante les lieux faute de pouvoir passer dans l’au-delà. Kogarashi s’installe finalement dans cet établissement hors norme exclusivement occupé par des jeunes filles, malgré les réticences de ces dernières…

STAFF

Créateur original : Tadahiro Miura

Réalisateur : Tsuyoshi Nagasawa

Composition de la série : Hideaki Koyasu

Character Design : Kyouko Takeya

Studio : Xebec

Production : Shueisha

Diffusé via l’abonnement à 5€/mois. Téléchargement définitif à 1€/épisode. Tous les épisodes seront disponibles gratuitement une semaine après leur sortie.