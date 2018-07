Akira 100% dévoile (presque) tout ... sur Wakanim !

Partager

Wakanim est heureux de lancer sa toute première campagne de publicité en collaboration avec Akira 100% !

Véritable sensation au Japon, Akira 100% est un comédien bien connu pour ses routines mettant en scène son corps nu, que seuls un petit plateau en métal et une adresse sans pareil protègent du dépouillement le plus total. Même dans les situations les plus dingues, Akira 100% fera toujours en sorte que ses vidéos restent safe for work. C’est pourquoi nous lui avons demandé de parler de Wakanim au reste du monde, mais dans son propre style complètement déjanté !

C’est ainsi que notre toute première publicité Wakanim made in Japan est née !

Alors, est-ce que vous avez eu peur à la fin ? Nous, oui, un peu, mais nous devons bien admettre qu’Akira 100% s’en est tiré haut la main grâce à son habile déhanché 😉.

Nous sommes très fiers de dévoiler et de diffuser cette publicité, à partir d'aujourd'hui et au cours de l'été à l’occasion de diverses conventions à travers l'Europe. Chaque année qui passe, Wakanim continue à renforcer ses liens avec le Japon, pour offrir le meilleur de l'anime et les collaborations les plus créatives et farfelues.

Restez à l'écoute et profitez de la saison estivale ! (avec ou sans vos vêtements)