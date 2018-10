Sword Art Online en arrive en version française sur Wakanim !

Partager

SWORD ART ONLINE

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT EN VERSION FRANÇAISE

Wakanim est heureux d’annoncer l’ajout de l’intégralité de la saison 1 de Sword Art Online en version française à son catalogue, disponible dès à présent en téléchargement, au même prix que la VOSTFR ! Les 25 épisodes sont également accessibles via l’abonnement VIP à 5€ par mois.

Adapté du light novel de Reki Kawahara publié à partir de 2009 au Japon et 2015 en France (Ofelbe), la saga SAO. a très vite conquis les fans à travers le monde. Le succès a été décuplé avec la première série TV adaptée en 2012 suivie par une deuxième saison qui, rien qu’en France, ont réuni 5 millions de vues sur Wakanim et par la suite sur France 4 et Game One.

Résumé :

En 2022 est mis en ligne le premier monde virtuel parfait : [Sword Art Online]. Kirito est l’un des joueurs de ce MMORPG VR. Alors qu’il fait ses premiers pas dans le SAO tout comme 10 000 autres personnes, le Game Master apparaît et leur annonce qu’ils sont piégés : afin de quitter ce monde, il leur faudra terminer l’aventure. Et mourir dans le jeu signifie mourir dans le monde reel. Kirito accepte ces nouvelles règles, et part à l’aventure en tant que joueur solo.

ajouter à votre watchlist

STAFF :

Créateur original : Reki Kawahara

Réalisateur : Tomohiko Ito

Original Character Design : abec

Character Design : Shingo Adachi

Musique : Yuki Kajiura

Studio : A-1 Pictures

consulter la page série

Diffusé via l’abonnement VIP à 5€/mois.

Téléchargement définitif à 1€/épisode, 10€/arc.