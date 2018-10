La Wakanim Mascot Project : les coulisses !

Partager

« Il nous faudrait des mascottes… »

Cinq mots, prononcés durant une réunion hebdomadaire, sont tout ce qu’il a fallu pour embarquer toute l’équipe de Wakanim dans l’une de ses plus belles aventures. Après des mois de discussions, rendez-vous et travail, nous avons pu en juin annoncer nos nouvelles mascottes.



Et aujourd’hui, enfin, nous pouvons vous dévoiler leurs noms : faites la connaissance de Waka-kun et Mina-chan, nos frère et sœur Wakanim !

Cet article va vous raconter leur histoire, de l’idée originale jusqu’au dessin final.

Appartenant à la grande famille Aniplex, nous pensions que Wakanim méritait une mascotte qui nous représenterait en tant que service, mais également pour que nos fans puissent se retrouver en elle. Alors que nous commencions à réfléchir, il nous est apparu qu’un seul personnage ne suffirait pas, il nous en faudrait deux : une fille et un garçon. Nous pensons que Wakanim se devait de représenter le plus large public, avec plusieurs personnages ! Nos collègues japonais, face au pitch, furent enthousiastes : « Oui, c’est une super idée, allons-y ! Non, faisons même mieux que cela, trouvons la crème des chara designers et collaborons avec lui ! ». Bien entendu, nous étions ravis, mais rien ne nous avait préparé à apprendre, quelques semaines plus tard, que Shingo Adachi, le character designer de la série animée Sword Art Online, se verrait confier nos mascottes !

La phase de concept pouvait commencer. Nous avons commencé par vous demander, à vous, que ce soit en festival, au cinéma ou sur les réseaux sociaux : qu’est-ce que Wakanim pour vous ? Et, dans le même temps, nous nous sommes posé la même question, qu’est-ce que Wakanim pour nous ? Nous avons reçu de nombreuses réponses, de nombreuses idées. Nous en avons conclu que Wakanim était encore un jeune service, propulsé par des personnes pleines d’énergie, dédié à apporter le meilleur de l’animation japonaises à nos abonnés, le tout dans un écrin technologique moderne, en évolution constante. Voilà ce qu’est Wakanim. Et, ainsi, nos mascottes prirent forme.

Waka-kun est notre techie, malin et taquin. Il aime regarder les anime sur son ordinateur tout en commentant avec ses amis en temps réel. Pour l’animation c’est tout savoir sur tout : la production, les dernières nouvelles, et le partager autour de lui.

Mina-chan est plus une designer, une artiste. Elle aime les techniques d’animation, les designs, les costumes. Elle regarde ses anime à l’extérieur, sur son téléphone, en route pour une convention ou une librairie manga. Pour elle, les anime sont réels lorsqu’elle collectionne les œuvres et produits dérivés.

Et, surtout, Waka-kun et Mina-chan sont frère et sœur !

Après quelques allers-retours avec Adachi-san, nous parvinrent aux deux designs que vous connaissez. Deux personnages complémentaires, qui incarnent à la fois Wakanim, mais bien plus ; et nous ne pourrions pas être plus ravis du résultat. Nous espérons que vous aussi, tandis que Adachi-san nous demande quels sont vos retours, qui a hâte de voir le futur de ces personnages, et comment vous vous les approprierez.

Le Mascot Project a pris du temps et de l’énergie, de l’Europe jusqu’au Japon mais, au final, tout ce travail et ces efforts ont vu naître ces deux incroyables personnages. Et ce n’est que le début. Alors que nous continuons à recevoir de nouvelles poses, de nouvelles expressions, venues tout droit de A-1 Pictures (le studio de Sword Art Online -Alicization-), nous pouvons vous garantir que vous n’avez pas fini de voir nos nouveaux frère et sœur !

Shingo Adachi, Waka-kun et Mina-chan à Japan Expo