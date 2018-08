Wakanim présente : Sword Art Online -Alicization- en Première Mondiale au Grand Rex !

Wakanim et Aniplex sont fiers de vous présenter

En Première Mondiale

Le 16 Septembre 2018 à 18h00 au Grand Rex !

Aniplex et Wakanim sont heureux d’annoncer la projection en Première Mondiale de Sword Art Online -Alicization- le 16 septembre 2018 à 18h00 au cinéma le Grand Rex. Cet événement exclusif, organisé au Japon, aux Etats-Unis, en Australie, en Russie, en Allemagne et en France, permettra aux fans de la série à travers le monde de découvrir le début du nouvel arc tant attendu à travers un programme spécial d’une heure en VOSTFR, avant même sa diffusion TV au Japon !

AU PROGRAMME :

► Le Grand Rex ouvrira ses portes dès 18h00 et chaque spectateur se verra offrir un cadeau exclusif Sword Art Online -Alicization- venu du Japon. Des goodies officiels de la série seront également en vente sur place (plus d’info à venir très prochainement) avant et après la projection.

► La projection débutera à 18h45 et s‘ouvrira sur un mini-documentaire inédit sur le Studio A-1 Pictures produit par Wakanim, suivi du début de l’Arc Alicization à travers un programme spécial d’une heure (VOSTFR).

► Enfin, une loterie exclusivement réservée aux abonnés VIP de Wakanim aura lieu à la fin de la projection, avec à la clé une chance de remporter un magnifique shikishi dédicacé par Shingo Adachi, le Character Designer de la série.

Réservez vos places !

Adaptée du light novel éponyme écrit par Reki Kawahara et illustré par abec, dénombrant actuellement 20 tomes parus au Japon chez Kadokawa, et 3 en France chez Ofelbe, la saga Sword Art Online a très vite conquis les fans à travers le monde. Un succès décuplé avec la première série TV adaptée en 2012, suivie par une deuxième saison qui, rien qu’en France, a réuni 5 millions de vue sur Wakanim, et par la suite sur France 4 et Game One.

La nouvelle saison d’octobre 2018 s’attèle à l’arc le plus long et le plus populaire de la saga : Alicization. Dans ce nouvel opus, Kirito se retrouve plongé à son insu dans l’Underworld, une nouvelle réalité virtuelle singulière, avec son lot de règles et de mystères à élucider…