Sword Art Online -Alicization- Interprètes et titres des génériques dévoilés !

La troisième et très attendue saison de Sword Art Online, Sword Art Online -Alicization-, dont la diffusion est prévue pour octobre prochain, a annoncé les titres des musiques de générique de début et de fin ainsi que l’identité de ses interprètes ! Les fans de la série seront sans doute familiers avec ces artistes, toutes deux ayant déjà été impliqué au sein de la saga Sword Art Online par le passé.

LiSA sera l’interprète du nouvel opening « ADAMAS » ! Collaboratrice de longue date de la saga, LiSA a déjà interprété l’iconique opening de la première saison « Crossing Field », les génériques de fin de la 2e saison

« No More Time Machine » et « Shirushi », ainsi que l’ending du film Ordinal Scale, « Catch the Moment ».

Vous désirez en apprendre plus sur LiSA ? Nous vous invitons à découvrir la web-série LiSA TV sur Wakanim ! Suivez la pétillante LiSA dans son quotidien avec cet aperçu amusant et inédit de la vie de la chanteuse. La série est disponible en intégralité et gratuitement sur Wakanim.tv.

Pour ce qui est du générique de fin « Iris », nous retrouverons Eir Aoi ! Tout comme LiSA, elle est loin d’être étrangère à la saga Sword Art Online, ayant déjà interprété « INNOCENCE » pour la saison 1 et « IGNITE » pour la saison 2. Plus récemment, elle a aussi interprété « Ryusei », l’opening de la série spinoff Gun Gale Online.

Sword Art Online -Alicization- sera disponible en exclusivité sur WAKANIM en octobre prochain ! Pour plus d’information sur la série, cliquez ici.