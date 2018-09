Les anime à ne pas manquer cet automne sur Wakanim !

Partager

L’automne est à nos portes; la rentrée des classes, la reprise du travail, la pluie, le froid … mais aussi, une nouvelle saison d’anime d’exception sur Wakanim !!

Avec 4 séries en Simulcast déjà annoncées pour octobre, la nouvelle saison s’annonce déjà très excitante ! Mais ce ne sera pas tout !! Nous sommes heureux d’annoncer que 3 nouveaux titres s’ajouteront à notre sélection de Simulcasts cet automne 😊 L’identité de ces séries vous sera dévoilée au courant du mois de septembre alors restez à l’écoute !

Pour vous rafraîchir la mémoire, voici les séries déjà annoncées pour octobre :

Sword Art Online -Alicization-

Le très attendu nouvel opus de la saga Sword Art Online arrive enfin ! Retrouvez Kirito et faites la connaissance d’Alice et d’Eugeo dans ce nouveau chapitre de la série qui s’annonce de haute voltige. Et pour ceux qui ne peuvent pas attendre, achetez dès maintenant vos places pour la Première Mondiale d’Alicization au Grand Rex (Paris) le 16 septembre !

Tokyo Ghoul:re 2e saison

Comment Kaneki est-il devenu Haise, et que va-t-il décider maintenant qu’il a retrouvé la mémoire ? Après une première saison pleine de révélations, le suspense est à son comble pour l’arrivée de la saison 2 cet automne* ! Pour patienter, et en guise d’amuse-gueule, regardez le teaser officiel de la nouvelle saison !

Goblin Slayer

Un titre percutant, plein de baston, avec des airs de Berserk et un côté fantasy bien fignolé, ça vous dit? Goblin Slayer est là pour vous ! L’adaptation tant attendue du light novel éponyme, débarque sur Wakanim cet automne*. Mettez-vous dans l’ambiance, regardez le teaser officiel de la série !

GeGeGe no Kitarō

GeGeGe no Kitarō est de retour pour vous jouer un mauvais tour sur Wakanim cet automne ! Retrouvez l’univers des yôkais et des ectoplasmes japonais avec les effroyables aventures de Kitarô, Mana, Misstigri et tous les autres !

* Pour des raisons de classification d'âge, cette série est réservée aux abonnés VIP via l’abonnement à 5€/mois et en téléchargement définitif.

