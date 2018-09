Réglements - Concours Projecteurs nomades personnels MP-CD1 Sony®

Partager

ARTICLE 1. IDENTITE DE L'ORGANISATEUR

WAKANIM SAS, société au capital social de 150.600 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 510 634 256, dont le siège social est situé 99A BD Descat 59200 Tourcoing, ci-après "WAKANIM"

ARTICLE 2. CONDITION DE PARTICIPATION

WAKANIM organise un jeu-concours sur le site WAKANIM.TV (ci-après le "Site") dans le cadre d'une promotion sur les offres d'abonnement 12 mois (ci-après l'"Opération"). L'Opération est gratuite, sous réserve d'éligibilité (réservés aux abonnés 12 mois) et se déroule du 12/09/18 au 31/12/2018 inclus.

La participation à l'Opération est ouverte aux personnes physiques majeures, ou mineures sous réserve de l'accord parental, à l'exclusion des membres du personnel et de leur famille de WAKANIM, y compris notamment les sociétés SONY MUSIC Inc., ANIPLEX Inc., et toute filiale de ces sociétés.

Toute personne mineure participant à l'Opération est réputée participer sous le contrôle et avec le consentement d'un représentant légal titulaire de l'autorité parentale.

ARTICLE 3. DEROULEMENT

Pour participer à l'Opération, il faut être abonné à l'offre 12 mois (via le Site ou carte prépayées). Les participants répondant aux critère d'éligibilité sont sélectionnés pour participer au tirage au sort qui désignera les gagnants.

Une même personne (même nom et adresse) ne peut participer plus d'une fois à l'Opération.

Tout défaut de renseignement ou tout renseignement erroné du participant entraînera la nullité de sa participation à l'Opération.

ARTICLE 4. REMBOURSEMENT

La participation à l'Opération n'impose aucune contrepartie financière, sous quelque forme que ce soit et n'entraine aucun frais. Le concours est gratuit pour toutes les personnes possédant un accès au service via l'offre 12 mois.

ARTICLE 5. TIRAGE AU SORT

Le tirage au sort se fera parmis les participants éligibles. Le tirage au sort se fera de manière éléctronique, avec une séléction aléatoire des participants éligibles.

A l'issue du tirage au sort, les gagnants seront informés personnellement par WAKANIM par courrier postal/courrier électronique/téléphone dans un délai de deux mois.

Le gagnant aura 7 jours pour accepter sa dotation. A défaut de réponse dans ce délai, WAKANIM pourra alors éventuellement remettre celle-ci en jeu à l'occasion d'un nouveau tirage au sort afin de réattribuer la dotation à un autre participant.

Aucun message ne sera adressé aux participants non tiré au sort.

ARTICLE 6. ACCEPTATION DU REGLEMENT

Le simple fait de participer à l'Opération, implique l'acceptation par le participant de l'intégralité du règlement. En cas de refus de participation pour les membres éligibles,

merci de nous contacter via le formulaire de contact https://www.wakanim.tv/fr/v2/static/contactus sous question générale, sujet: Me retirer de la liste des participant au concours 12 mois.

Toute annulation de participation est définitive.

WAKANIM est seule compétente pour régler tout litige portant sur l'interprétation, la mise en œuvre ou l'exécution du présent règlement.

ARTICLE 7. DOTATIONS

Dans le cadre de l'Opération, les dotations suivantes sont mises en jeu :

3 Projecteur nomades SONY MP CD-1 ( PU : 399€ )

L'ensemble des dotations est distribué relativement à la désignation qui en aura été faite.

Les dotations ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation d'aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit, sauf si le cadre de la garantie des matériels le permet.

La remise des dotations est effectuée au plus tard, trois mois à compter de la date d'acceptation de la dotation par le(s) gagnant(s), aux frais de WAKANIM par voie postale. Dans le cas où un gagnant est un mineur, la dotation sera remise à son représentant légal.

Les dotations qui sont retournées à WAKANIM à la suite du tirage au sort, seront considérées comme perdues pour le participant et demeureront acquises à WAKANIM.

ARTICLE 8. DONNES NOMINATIVES

Les gagnants autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leurs coordonnées téléphoniques, postales et e-mail.

Tout participant ayant communiqué à WAKANIM, via son inscription à l'Opération, des coordonnées fausses ou erronées, sera exclu de l'Opération sans qu'il soit possible pour lui d'effectuer un quelconque recours.

Toutes les informations que les participants communiquent sur le Site sont destinées uniquement à WAKANIM, responsable du traitement, et resteront confidentielles.

Les informations recueillies pourront faire l'objet d'un traitement informatisé dont la finalité est de sélectionner les gagnants par la voie du tirage au sort.

Dans le cas où un participant est un mineur, ce dernier est réputé avoir l'autorisation de son représentant légal pour communiquer lesdites informations.

En application de la loi informatique et liberté du 6 Janvier 1978, art 39, 40 et 41, les participants disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données les concernant. Les participants peuvent exercer ce droit à tout moment en modifiant les informations dans leur paramètres de comptes sur WAKANIM.TV

ARTICLE 9. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique ou les droits voisins, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant l'Opération sont strictement interdites. L'ensemble des marques et/ou logos cités sont des marques déposées.

ARTICLE 10. CONVENTION DE PREUVE

Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations relatives à l'Opération issues des systèmes informatiques de WAKANIM ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique desdites informations.

ARTICLE 11. LIMITATION DE RESPONSABILITE

WAKANIM décline toute responsabilité en cas d'incident qui pourrait survenir à l'occasion de l'utilisation ou de la jouissance des dotations gagnées.

WAKANIM décline toute responsabilité dans le cas où l'accès au réseau serait indisponible et ne permettrait pas aux participants de participer à l'Opération.

WAKANIM ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable de toute défaillance ou de dommage résultant de la participation à l'Opération et notamment de toute défaillance de connexion au Site.

En outre, WAKANIM ne saurait être tenue responsable de tout fait qui ne lui serait pas imputable, tel que notamment en cas de perte ou de détérioration de la dotation par la Poste, ou en cas de problème lié à ses fournisseurs ou de manière plus générale à des tiers intervenant pour quelle que raison que ce soit dans la mise en œuvre de l'Opération. Il est entendu que les gagnants ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de WAKANIM de ce fait. WAKANIM se réserve toutefois le droit, en cas de problème lié à la dotation, de modifier et/ou remplacer la dotation initialement prévue dans le présent règlement par une dotation équivalente, étant précisé que la décision de modifier et/ou remplacer la dotation et le choix de la dotation équivalente se feront à la seule discrétion de WAKANIM.

WAKANIM se réserve, notamment en cas de force majeure, le droit d'écourter, de prolonger, de suspendre, de modifier, de reporter ou d'annuler partiellement ou en totalité l'Opération, et le droit de modifier à tout moment le présent règlement, sans avoir à justifier de cette décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée en aucune manière de ce fait. Ces changements feront l'objet d'une information par tous les moyens appropriés.

ARTICLE 12. FRAUDES

WAKANIM se réserve le droit s'il y a lieu d'invalider et/ou d'annuler tout ou partie d'une participation s'il apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit et notamment de manière informatique ou manuelle dans le cadre de la participation à l'Opération ou de la détermination du(des) gagnant(s).

A cette fin, WAKANIM se réserve le droit notamment de faire procéder à des comparaisons des données techniques sur ses serveurs (notamment les IP) associées aux participations de l'Opération.

WAKANIM se réserve, dans toutes hypothèses et même en cas de doute, le droit de disqualifier les fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.

La responsabilité de WAKANIM ne saurait être engagée au titre de ce qui précède et les participants ne pourront donc prétendre à aucun dédommagement ou indemnité de quelle que nature que ce soit.

ARTICLE 13. PUBLICATION DES NOMS DES GAGNANTS

Les coordonnées des gagnants et des participants seront utilisées conformément aux dispositions de la loi n°78-17 "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978.

Le(s) gagnant(s) de l'Opération autorise(nt) la citation de ses (leurs) pseudonume et prénom sur tout support télévisé, on-line sur le Site ou sur papier utilisé par WAKANIM,

sans que celui-ci reçoive de rémunération, droit ou avantage autre que l'attribution de sa dotation.

ARTICLE 14. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Le présent règlement est soumis à la loi française.

WAKANIM étant seule compétente pour l'interprétation, la mise en œuvre ou l'exécution du présent règlement, les participants et WAKANIM s'efforceront de résoudre à l'amiable tout litige qui surviendrait à l'occasion de ce règlement. En cas de désaccord persistant, le litige sera soumis à la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris.