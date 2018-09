Sword Art Online -Alicization- arrive le 6 octobre sur Wakanim

Partager

SWORD ART ONLINE -ALICIZATION-

LA SUITE TANT ATTENDUE DE LA SAGA EN SIMULCAST LE 6 OCTOBRE !

Wakanim est fier d’annoncer le retour de la saga Sword Art Online avec Sword Art Online -Alicization- en simulcast, dès le 6 d’octobre 2018 sur Wakanim.tv !

Adaptée du light novel éponyme de Reki Kawahara dénombrant actuellement 20 tomes parus au Japon chez Kadokawa, la nouvelle série s’attèlera à l’arc le plus populaire de la saga : Alicization. Dans ce nouvel opus, Kirito se retrouve plongé dans l’Underworld, une nouvelle réalité virtuelle singulière, avec son lot de règles et de mystères à élucider…

En France, le manga Sword Art Online est publié par Ototo et le light novel par Ofelbe.

Résumé :

Kirito se réveille dans un gigantesque monde virtuel fantastique. Sa mémoire lui faisant défaut, il se lance à la recherche d’indices. C’est au pied d’un arbre noir qu’il fait la rencontre du jeune Eugeo. Bien qu’étant un NPC, un personage de ce monde virtuel, ce dernier est capable de ressentir et d’exprimer des sentiments humains. Alors que Kirito continue à chercher un moyen de se déconnecter, il se souvient avoir déjà couru avec Eugeo sur la montagne où ils se trouvent. Mais comment est-ce possible, ce souvenir ne devrait normalement pas exister ?

Qui plus est, une jeune fille aux cheveux blonds est présente dans ce souvenir : Alice.

Un nom qu'il ne faut à aucun prix oublier...

STAFF

Créateur original : Reki Kawahara

Réalisateur : Manabu Ono

Character Design : Shingo Adachi

Studio : A-1 Pictures

Diffusé via l’abonnement à 5€/mois. Téléchargement définitif à 1€/épisode. Tous les épisodes seront disponibles gratuitement.