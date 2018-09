Un Tsunami de goodies exclusifs et de surprises pour la Première Mondiale Sword Art Online -Alicization

Partager

Vous connaissez déjà le programme de la Première Mondiale Sword Art -Alicization-, et vous avez déjà acheté votre billet (si non, c'est par ici), mais savez-vous quelles surprises supplémentaires nous vous réservons pour cette soirée exceptionnelle ? Suivez le guide !

UN SHIKISHI DÉDICACÉ EXCLUSIF OFFERT POUR TOUS LES INVITÉS



Pour cet événement mondial, l'équipe de production de la série vous a confectionné un shikishi spécial dédicacé par le réalisateur de Alicization, Manabu Ono ! Partout dans le monde, au Japon, aux USA, en Australie, en Corée du Sud, en Russie, en Allemagne, tout comme en France, TOUS les fans participant à l'événement se verront offrir ce shikishi spécial :)

UN JEU-CONCOURS SPÉCIAL POUR LES ABONNÉS WAKANIM

En plus de ce beau cadeau, les abonnés VIP Wakanim auront la possibilité de gagner l'un des deux shikishi dédicacés par Shingo Adachi, le célèbre Character Designer de la série, et un shikishi dédicacé par toute l'équipe du Light Novel ! Les gagnants seront désignés par tirage au sort et annoncés à 18h30 sur scène, avant la projection.

Pour participer, c'est très simple, il suffit d'être abonné VIP Wakanim et d'ouvrir votre application sur votre téléphone pour qu'un membre de l'équipe scanne votre QR code. Vous serez alors automatiquement enregistré pour le tirage au sort !

DES GOODIES SWORD ART ONLINE EXCLUSIFS EN DIRECT DU JAPON

Cet événement sera aussi l'occasion unique de mettre la main sur des goodies officiels Sword Art Online et Swort Art Online -Alicization- importés du Japon : des personnages acryliques, un lot de porte-clés et un lot de 3 pochettes clearfile à l'effigie de Kirito, Eugeo et Alice, ainsi qu'un poster + diorama Swort Art Online X Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online !

DES GOODIES WAKANIM INÉDITS WAKA-KUN ET MINA-CHAN

Enfin, nous avons l'immense plaisir de vous proposer pour la première fois un assortiment de goodies officiels Made in Wakanim avec nos mascottes designées par Shingo Adachi ! Retrouvez nos mugs Wakanim ainsi que nos planches de stickers Waka-kun et Mina-chan dans tous leurs états !

Vous pourrez également acheter le poster du nouvel Arc Alicization, ainsi qu'un poster spécial créé par A-1 Pictures, mettant en scène Kirito et Asuna sur le champs de Mars à Paris.

Enfin, c'est le grand retour des cartes d'abonnement VIP Wakanim prépayées ! A l'occasion du lancement de nos nouvelles offres d'abonnement longue durée, vous aurez la possibilité d'acheter des abonnements VIP Wakanim de 12 mois au prix réduit de 49,99€ (d'une valeur de 60€) pour accéder au meilleur de l'animation japonaise en illimité, mais aussi entrer automatiquement dans notre grand tirage au sort en collaboration avec Sony® !

EN BONUS : UN TIRAGE AU SORT POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS VIP 12 MOIS AVEC SONY®

La cerise sur le gâteau, pour tout achat d'une carte d'abonnement VIP de 12 mois, vous devenez automatiquement éligible pour remporter l’un des trois projecteurs nomades personnels MP-CD1 offerts par Sony®, d’une valeur de 400€, pour profiter de vos anime préférés comme au cinéma, où vous voulez, quand vous voulez !

Tirage au sort le 31 décembre 2018 ! (Règlement du concours).

Réservez vos places !