Goblin Slayer débarque le 6 octobre en exclusivité sur Wakanim !

Partager

GOBLIN SLAYER

– UN BON GOBELIN EST UN GOBELIN MORT ! –

Wakanim est fier d’annoncer la diffusion de Goblin Slayer en simulcast dès le 6 octobre 2018 à 18h30, en exclusivité sur Wakanim.tv !

Adaptée du Light Novel éponyme écrit par Kumo Kagyu et illustré par Noboru Kannatuki, la série à succès de Dark Fantasy compte également une adaptation en manga de Kousuke Kurose et un préquel de Kento Eida, pour un total de plus de 2 millions d’exemplaires vendus au Japon. En France, le roman et le manga sont tous deux publiés chez Kurokawa.

Dirigé par Takaharu Ozaki (Girl’s Last Tour) et animé par le studio White Fox, avec Hideyuki Kurata (Made in Abyss) à la composition de la série et Takashi Nagayoshi (Girl’s Last Tour) au design des personnages, Goblin Slayer promet une adaptation fidèle, sombre et musclée qui fera honneur à l’œuvre originale.

ajouter à ma watchlist

Résumé :

À la frontière, un membre de la guilde a accompli une prouesse comme peu en sont capables : il est devenu chevalier de rang d’argent rien qu’en chassant les gobelins. La Prêtresse, une aventurière débutante, vient à peine de se lancer dans sa première équipée qu’elle est déjà confrontée à un danger mortel. Un homme vient à sa rescousse.

On le nomme le Crève-gobelins.

Il extermine les gobelins par tous les moyens, sans faire dans la dentelle.

Il s’entoure de la Prêtresse, qu’il aime à contrarier, d’une membre de la guide toujours affable et de son amie d’enfance, la Vachère. Tout à coup, une elfe qui a entendu des rumeurs sur le personnage se présente à eux avec une requête…

C’est l’histoire d’un homme qui ne tue que les gobelins, un homme qui désire être un aventurier.

précommander la série

STAFF

Créateur original : Kumo Kagyu

Illustration originale : Noboru Kannatuki

Réalisateur : Takaharu Ozaki

Character Design : Takashi Nagayoshi

Composition de la série : Hideyuki Kurata

Studio : White Fox

consulter la page série

Attention : Cette série contient des scènes explicites de fortes violences physiques et sexuelles et s’adresse à un public averti.

Diffusée uniquement via l’abonnement à 5€/mois. Téléchargement définitif à 1€/épisode.