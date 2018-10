Tokyo Ghoul:re, la conclusion de la saga arrive en exclusivité sur Wakanim !

Partager





TOKYO GHOUL:RE – SAISON 2

LA CONCLUSION DE LA SAGA ARRIVE LE 9 OCTOBRE SUR WAKANIM.TV !

Wakanim est heureux d’annoncer que la diffusion de la saison 2 de Tokyo Ghoul:re débutera le 9 octobre à 17h00, en simulcast et en exclusivité sur Wakanim.tv ! Nouvel épisode tous les mardis à 17h00 !

Comment Kaneki est-il devenu Haise, et que va-t-il décider maintenant qu’il a retrouvé la mémoire ? Après une première saison pleine de révélations, le suspense est à son comble pour l’arrivée de la saison 2 cet automne !

Dirigé par Toshinori Watanabe et animé par le Studio Pierrot, avec Chûji Mikasano (Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul √A) à la composition de la série et Atsuko Nakajima (Get Backers, Ranma ½) au design des personnages, Tokyo Ghoul:re marque le début d’une nouvelle ère, pour les goules comme pour les humains.

Résumé :

Elles se fondent dans la foule pour mieux se nourrir de la chair humaine. Elles ressemblent aux humains, mais leur apparence est trompeuse … Elles sont appelées « goules ».

Le CCG, une organisation gouvernementale chargée d’étudier et d’éradiquer les goules, met sur pied une nouvelle unité exclusivement composée de sujets expérimentaux. Leur nom : Les Quinx.

Mené par l’inspecteur Haise Sasaki, ce groupe atypique se voit confier une mission tout aussi singulière, Quel sort les attend dans les profondeurs de la capitale japonaise ?

STAFF

Créateur original : Sui Ishida

Réalisateur : Toshinori Watanabe

Composition de la série : Chûji Mikasano

Character Design : Atsuko Nakajima

Directeur du son : Noboru Haraguchi

Musique : Yutaka Yamada

Studio : Studio Pierrot

Production : Studio Pierrot +

- Accord Parental Souhaitable -

Diffusé uniquement via l’abonnement à 5€/mois. Téléchargement définitif à 1€/épisode.