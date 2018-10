- Dakaichi - My Number 1, notre premier Boy's Love arrive en simulcast sur Wakanim !

Partager





-DAKAICHI- MY NUMBER 1

LE PREMIER BOY’S LOVE FAIT SON ENTRÉE SUR WAKANIM !

Wakanim est heureux d’annoncer l’arrivée de -Dakaichi- My Number 1, en simulcast et en exclusivité dès le 5 octobre à 18h30 sur Wakanim.tv !

-Dakaichi- My Number 1 est un Boy’s Love sulfureux, adapté du manga Dakaretai Otoko No.1 ni Odosareteimasu, créé en 2017 par Hashigo Sakurabi et vendu à plus de 2 millions d’exemplaires au Japon. Le manga compte 5 volumes publiés au Japon et 4 en France, chez Taifu Comics.

Dirigé par Naoyuki Tatsuwa et animé par le studio CloverWorks, avec Yoshimi Narita à la composition de la série et Minako Shiba au design des personnages, -Dakaichi- My Number 1 allie brillamment humour, rivalité, scandale et érotisme, dans l’univers impitoyable du show-business Japonais.

Résumé :

Saijou Takato est acteur depuis sa plus tendre enfance et il détient depuis 5 ans le titre de "l'homme le plus désiré" dans les magazines. Cependant, son règne prend fin brutalement avec l'arrivée d'Azumaya Junta, un jeune acteur ayant débuté sa carrière 3 ans plus tôt. Supportant assez mal de se retrouver relégué au second rang par un jeune prodige, Takato ne voit en Junta qu’un rival à éliminer. Mais lorsque ce dernier l’invite devant ses collègues à boire un verre pour obtenir des conseils sur son jeu d’acteur, Takato ne peut pas refuser. Suite à cette soirée trop alcoolisée, Takato se réveille nu dans le lit de Junta…

STAFF

Créateur original : Hashigo Sakurabi

Réalisateur : Naoyuki Tatsuwa

Composition de la série : Yoshimi Narita

Character Design : Minako Shiba

Musique : Masaru Yokoyama

Studio : Clover Works

Ce programme comporte des scènes d’érotisme, de nudité et de violence sexuelle, elle s’adresse donc à un public averti.

Diffusée uniquement via l’abonnement à 5€/mois. Téléchargement définitif à 1€/épisode.