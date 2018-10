Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, une nouvelle pépite arrive en simulcast sur Wakanim !

Partager







RASCAL DOES NOT DREAM OF BUNNY GIRL SENPAI

EN SIMULCAST À PARTIR DU 3 OCTOBRE SUR WAKANIM !

Wakanim est fier d’annoncer la diffusion de Rascal Does Not Dream Of Bunny Girl Senpai en Simulcast dès le 3 octobre, en exclusivité sur Wakanim.tv !

Adaptée du light novel éponyme écrit par Hajime Kamoshida et illustré par Keeji Mizoguchi, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai explore les thèmes de puberté sur fond de fantastique, à travers des personnages atteints par un mystérieux « syndrome de l’adolescence ». Ce qui pourrait passer au premier abord pour une série classique de type Harem révèle en fait une intrigue dramatique et une écriture sensible mettant l’accent sur la psychologie sociale des personnages.

Dirigé par Souichi Masui et animé par le Studio CloverWorks, avec Masahiro Yokotani à la composition de la série et Satomi Tamura au design des personnages, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai promet de belles surprises et grandes émotions pour la saison d’automne.

Résumé :

Sakuta Azusawaga, lycéen près d’Enoshima, une ville entre ciel et mer, va faire la rencontre de nombreuses camarades atteintes du syndrome de l’adolescence, un trouble qui touche les jeunes souffrant d’un état mental fragile. Parmi elles, Mai Sakuraijima, une fille en costume de lapin, qui se trouve être une actrice dont la carrière a été mise en pause.

Le plus étrange, c’est que seul Sakuta est capable de la voir. Pourquoi est-elle invisible ?

En cherchant à résoudre ce mystère, Sakuta comprend petit à petit la complexité des sentiments de Mai.

STAFF

Créateur original : Hajime Kamoshida

Illustration originale : Keeji Mizoguchi

Réalisateur : Souichi Masui

Character Design : Satomi Tamura

Composition de la série : Masahiro Yokotani

Studio : CloverWorks

Diffusé via l’abonnement à 5€/mois. Téléchargement définitif à 1€/épisode.

Tous les épisodes seront disponibles gratuitement 7 jours après leur sortie.