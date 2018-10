Infini-T Force le Film est disponible sur Wakanim !

Partager







Infini-T Force – Gatchaman – Adieu, mes amis

LE FILM ÉVÉNEMENT REJOINT LE CATALOGUE WAKANIM !

Wakanim est fier d’annoncer l’arrivée du film Infini-T Force – Gatchaman – Adieu, mes amis dès le 3 octobre, en exclusivité sur Wakanim.tv !

Inspirée du manga éponyme d’Ukyô Kodachi, l’anime Infini-T Force, diffusée en simulcast sur Wakanim à l’automne dernier, met en scène les héros mythiques du studio Tatsunoko Production, Gatchaman, Tekkaman, Polimar et Casshan, réunis dans de nouvelles aventures contre l’organisation du mal, Galactor.

C’est désormais au tour du long-métrage, Infini-T Force – Gatchaman – Adieu, mes amis, sorti dans les salles obscures nippones le 24 février 2018, de faire son entrée sur Wakanim. L’équipe de production reste la même, avec le studio Digital Frontier à la production de l’animation, Kiyotaka Suzuki à la réalisation, Toshiya Ono à la composition de la série et le mangaka Oh! Great au design des personnages.

Résumé :

Après l’ultime combat, les 4 héros que sont Gatchaman (Ken), Tekkaman (Jôji), Polimar (Takeshi) et Casshan (Tetsuya) sont chacun retournés vivre dans leur monde. Cependant, le destin les réunit à nouveau, et avec Emi, ils franchissent l’espace-temps pour se retrouver dans un monde où sévissent les ennemis de l’humanité, les Galactors. Gatchaman et la Science Ninja Team les combattent afin d’y restaurer la paix. Mais alors qu’ils sentent que quelque chose cloche dans ce monde, un homme apparaît devant eux. Il n’est autre que le fondateur de la Science Ninja Team, le docteur Nambu. Ce dernier voit Ken d’un œil suspect, alors qu’il est censé le reconnaître. Il adresse aux héros ces mots inattendus : « Je vois que vous êtes mes ennemis. » Joe le Condor, numéro 2 de la Science Ninja Team, qui a combattu des Galactors aux côtés de Ken regarde la scène du haut d’un immeuble. Un nouveau combat attend nos quatre héros.

STAFF

Réalisateur : Kiyotaka Suzuki

Character Design : Oh! Great

Composition : Toshiya Ono

Studio : Digital Frontier

Diffusé via l’abonnement à 5€/mois et en téléchargement définitif à 4€.