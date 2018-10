Passez au niveau supérieur avec les anime d'automne sur Wakanim

Partager

Cet automne nous nous sommes surpassés pour vous plonger dans une sélection d’anime plus intense que jamais !

Le nouveau chapitre de la saga culte Sword Art Online est enfin là ! Sword Art Online -Alicization- débarque sur Wakanim dès le 6 octobre à 19h00 (horaire de diffusion du 1er épisode, les suivants seront publiés tous les samedis à 18h30).

Rejoignez Kirito et ses nouveaux compagnons, Eugeo & Alice, alors qu’ils tentent de percer les mystères d’un monde virtuel inconnu. Emotion, scènes d’action et animation de haut niveau vous attendent !

En quête d’un nouvel anime qui ne vous laissera vraiment pas indifférent ? Avec ses airs de Berserk, ses combats sanglants, son univers noir et un style tout en contraste, Goblin Slayer s’annonce comme LE nouveau venu de la saison à ne pas manquer ! A voir tous les samedis à 18h30. * (**)

La première saison vous avait laissés sur votre faim ? Ça tombe bien, Tokyo Ghoul:re est enfin de retour pour une saison finale pleine de révélations ! Rendez-vous tous les mardis à 17h00 pour replonger dans cet univers sombre et macabre dont le dénouement tant attendu approche à grand pas… ! * (**)

Saijou Takato tient fièrement le titre « d’homme le plus désiré » décerné par les magazines depuis 5 ans, mais il se fait soudainement voler sa place par Azuyama, un nouveau venu. Entre rivalités et scandales, -Dakaichi - My Number 1 suit la relation inattendue qui s’installe alors entre les deux hommes, avec un nouvel épisode tous les vendredis à 18h30. * (**)

Charismatique, énigmatique, sexy… Que se cache-t-il derrière la mystérieuse fille-lapine qui apparaît soudain devant Sakuta ? Découvrez le suprenant Rascal does not dream of Bunny Girl Senpai , la comédie romantique de l’automne qui saura vous charmer. Nouvel épisode tous les mercredis à 20h50 !

Et enfin, GeGeGe no Kitarô, se poursuit pour notre plus grand plaisir cet automne, tous les dimanches à 4h30 ! Retrouvez l’univers des yôkais et des ectoplasmes japonais avec les effroyables aventures de Kitarô, Mana, Misstigri et tous les autres !

* Pour public averti

(**) Série réservée aux abonnés Wakanim VIP

Message important : Le programme de cette nouvelle saison d’anime est assez mature, avec des séries présentant des scènes de violence et/ou d’érotisme susceptibles de choquer les plus jeunes. En France, la loi oblige à restreindre l’accès à ce type de contenus, c’est pourquoi nous n’avons pas la possibilité de proposer ces séries gratuitement.

Néanmoins, rassurez-vous : le modèle de Wakanim ne change pas, et nous continuerons de proposer le maximum de séries en accès gratuit !