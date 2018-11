Le film Servamp : Alice in the Garden débarque sur Wakanim !

Partager

Le 29 novembre prochain, un nouveau film fera son entrée dans le catalogue Wakanim ! Tiré de la série Servamp diffusée en 2016, Servamp : Alice in the Garden est un concentré de comédie, d’action et de…vampires.

Le film plongera dans le passé de Misono Alicein et verra le retour de l’essentiel de la distribution/équipe de production de l’anime sorti il y a 2 ans.

Le film sera disponible le 29 novembre sur Wakanim.tv, pour les abonnés VIP ainsi qu’à l’achat au coût de 4 euros.

Précommandez Servamp : Alice in the Garden dès aujourd’hui sur Wakanim.tv !

Synopsis : Depuis la disparition de Tsubaki, Mahiru pensait avoir retrouvé une vie paisible. Mais un jour et contre toute attente, il se met à neiger sur la ville. Mahiru se dit que ce temps inhabituel est peut-être lié aux vampires et fait alors appel à Misono Alicein, expert sur ce sujet. C'est alors que Mikuni, le frère de Misono, se présente à Mahiru et lui révèle le secret bien gardé de la famille Alicein.

Vous ne connaissez pas Servamp et vous êtes curieux d’en savoir plus? Ça tombe bien, la série complète est déjà disponible sur Wakanim.tv !