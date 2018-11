Partager

Oui! La très attendue adaptation animée du manga à succès « THE PROMISED NEVERLAND » débarque sur Wakanim.tv en Janvier 2019. Le manga « THE PROMISED NEVERLAND » est déjà acclamé à travers le monde pour son superbe mélange de « dark fantasy », d’histoire haletante, de personnages fascinants et d’intrigues qui vous garderont aux aguets. Avec déjà plus de 5 millions de copies du manga vendues dans le monde, « THE PROMISED NEVERLAND » est LA prochaine série « must-watch », et ça commence en Janvier prochain, en exclusivité sur Wakanim !

-La série sera incluse dans l’abonnement VIP – streaming en direct du Japon!

-Disponible en téléchargement : achat à l’épisode ou à l’arc!

-Chaque épisode sera disponible gratuitement, 1 semaine après sa sortie

Synopsis : Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l’orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils s’épanouissent sous l’attention pleine de tendresse de « Maman », qu’ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l’abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s’échapper, c’est une question de vie ou de mort !