Expérimentez Tokyo Ghoul:re sur mobile !

Partager

Vous venez de finir un épisode de Tokyo Ghoul:re et vous avez envie de sauter dans l’action? Ça tombe bien car Bandai Namco© vient justement de sortir LE jeux pour vous!

Afin de complémenter la 2e saison de Tokyo Ghoul:re, présentement en simulcast sur Wakanim, vous pouvez maintenant jouer à TOKYO GHOUL [:re birth]© sur mobile !

Expérimentez la série Tokyo Ghoul sur mobile ! Avec TOKYO GHOUL [:re birth], les joueurs pourront maintenant participer à la guerre entre Ghouls et humains, où et quand ils le souhaitent ! Intervenez au sein de batailles haletantes en temps réel entre Ghouls et humains pour le contrôle des 23 districts de Tokyo. Les fans de l’anime seront en mesure de revivre les moments forts de la saga en compagnie de personnages iconiques comme Ken Kaneki et Kisho Arima ou combattre au côtés d’Haise Sasaki et Quinx de la récente série Tokyo Ghoul :re.

Pour un temps limité, les joueurs recevront en bonus les personnages de Kaneki et Sasaki ! Pour en savoir plus sur TOKYO GHOUL [:re birth] et recevoir des fonds d’écrans TOKYO GHOUL [:re birth] gratuits, visitez le site officiel : https://tgri.bn-ent.net/en