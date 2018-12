Record of Grancrest War: Quartet Conflict, maintenant disponible sur IOS et Android !

Partager

Après l'anime à succès, Record of Grancrest War, diffusé sur Wakanim début 2018, les fans pourront maintenant se faire la dent sur Record of Grancrest War: Quartet Conflict, le nouveau jeu mobile !

Inspiré de l'univers fantastique de l'auteur Ryo Mizuno, Record of Grancrest War: Quartet Conflict est un RPG "hack & slash" 3D bourré d’action ! Afin de sauver un royaume divisé par la guerre et le chaos, rejoignez Teo et compagnie dans une campagne RPG où vous combattrez des hordes d'ennemis et ramènerez la paix si attendue. Changez le cours de la guerre, mettez fin au chaos et unissez le continent !