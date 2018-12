Les anime Wakanim les plus populaires de 2018

Partager

Il faut bien l’avouer, l’année 2018 fut un grand cru côté anime !

Et parmi la foule de séries que nous avons pu vous présenter en 2018, plusieurs titres ont forcément eu vos faveurs.

Voici le top 5 des anime les plus populaires chez Wakanim en 2018 !

Et enfin, la série culte fait un retour tant attendu, avec ce qui s’annonce comme l’un des arcs les plus aboutis de la saga. L’aventure ne fait que commencer pour Kirito et Eugeo, qui devraient vite remonter les marches de ce classement pour l’année prochaine !

Ce que vous en avez pensé :

« Ouf du début à la fin ! » BadSpark

« Un plaisir pour les yeux ! » Universdesora

« Le feu cette série » Kalhua

Retour dans l’univers de GGO, avec Llenn, gameuse intrépide et mitrailleuse hors pair. Un battle royale numérique d’exception, où l’univers de Sword Art Online s’élargit un peu plus pour faire place à un tout nouveau casting. On en redemande.

Ce que vous en avez pensé :

« Superbe, si vous aimez SAO, regardez. » Aviliss

« Franchement, juste sublime de A jusqu'à Z ! FrenchTiger

« Un anime sympa avec du fun et de l'action, ça m'a vraiment plu. » marcopolos059

La saga Tokyo Ghoul était de retour en 2018, plus mature, plus sombre aussi. Cette série réservée aux abonnés VIP a su se démarquer tout au long de ses deux saisons, offrant à présent une aventure complète, à binger pour les fêtes.

Ce que vous en avez pensé :

« Très bon animé, à voir du début à la fin! » Nolfeur

« Une superbe adaptation de tokyo goul:re avec son histoire toujours autant remplie d'émotions. Les graphismes sont splendides et le développement n'est ni trop court, ni trop long. Je conseille vivement à toutes personnes ayant regardé les premières saisons et a tout ceux aimant les seinen pur et dur » 93babal

« Un mot à dire : excellent » Mr Virus

Il faut parfois savoir revenir aux fondamentaux. Des épées, de la magie, de l’aventure, tout ça sans gimmick ni artifice, Record of Grancrest War a su convaincre les amateurs de fantasy comme les novices. Une série à voir et revoir.

Ce que vous en avez pensé :

« Personnellement, c'est de mes meilleurs animés 2018, voire peut-être le meilleur. Je le conseille très fortement. » Darkyoda72

« Superbe série ! Je conseille fortement cet animé » Helstrum

« Un des meilleurs Anime de la saison sans hésiter. » David Meunier

Le bataillon d’exploration a fait son grand retour pour une saison riche en révélation. L’attente en valait la peine, et ce n’est pas fini puisque L’Attaque des Titans reprendra en avril 2019, toujours en exclusivité sur Wakanim !

Ce que vous en avez pensé :

« Ce manga est PARFAIT!!!, l'histoire est magnifique beaucoup d'action, de superbes opening et ending , on s'attachent vite aux personnages qui sont juste EXTRAORDINAIRE!!!!!!!. Je vous le conseil grandement. LONG ET BELLE VIE A SNK ET AU BATAILLON D’EXPLORATION !!!!!!! ;) :) Signé une grande fan ;) ;) » Noeline5488

« Comment dire; je n'ai plus le même frisson qu'au début, il s'est amplifié. C'est avec impatience que j’attends la 2eme partie de cette saison. L'animé est d'une telle qualité, c'est époustouflant. » Neferth

« Un anime d'une qualité rare. Une animation fluide, une musique sublime, une histoire parfaitement dosée à chaque arc, des personnages intelligents et efficaces, un sans-faute. Cette série casse un peu le schéma classique redondant du Shonen, bien qu'il en garde l'identité. L'histoire est intelligente et on nous montre ce que l'on veut bien nous montrer! On va de surprises en surprises, de révélations en révélations, bref. Un bijou. Conseil aux curieux qui hésiteraient à se lancer: Accrochez-vous un peu au début, et vous ne pourrez plus vous en passer. » RhaegarLucius