Expérimentez Sword Art Online sur votre Mobile!

Sword Art Online : Memory Defrag est jeu mobile RPG en 2D qui fête maintenant son 2e anniversaire ! Pour l’occasion, un évènement commémoratif a été organisé dans le jeu !

En bonus, les joueurs qui se connecteront 5 jours durant l’évènement spécial (24 janvier au 24 février 2019), recevront 100 « Memory Diamond » (maximum) et une Alice 6 étoiles. Additionnellement, un personnage 5 étoiles (ou plus) et une arme 4 étoiles (ou plus) sont garantis lors d’un « Scouting ».

Qu’attendez-vous ? Le sort de ce monde virtuel est entre vos mains ! LINK START !!!

Téléchargez maintenant : https://bnent.jp/saomdwakanimHP19/

Des fonds d’écran mobiles/ordinateurs sont disponibles gratuitement à l’adresse suivante : https://bnent.jp/saomdwallpaper19/