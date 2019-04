Une nouvelle façon d’accéder au meilleur de l’Anime !

Partager

Accédez à l'offre VIP de Wakanim avec paysafecard

Ce nouveau mode de paiement par carte virtuelle vous permet à présent d’accéder aux offres suivantes sans carte bancaire, carte de crédit ou même compte en banque* !

· Plan VIP 3 mois : 15,99€ (dont 2€ de frais)

· Plan VIP annuel : 56,99€ (dont 7€ de frais)

* les plans VIP payés via paysafecard ne sont pas renouvelés automatiquement et ne donnent pas accès à la période d’essai gratuite.

Qu'est-ce que paysafecard ?

Cette méthode de paiement simple et sécurisée permet d’échanger de l’argent physique en boutique près de chez vous contre une paysafecard pour faire des achats en ligne.

Pour plus d’infos sur paysafecard et pour trouver le point d’échange le plus proche, visitez le site: https://www.paysafecard.com