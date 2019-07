Découvrez les séries d'été !

Partager





Cet été, rejoignez le combat de la 8e brigade de Fire Force contre les torches humaines, Bell et Hestia sont de retour dans la saison 2 de Danmachi, et plongez avec Waver dans une intrigue pleine de magie et de mystères 10 ans après Fate/Zéro dans Lord El-Melloi II’s Case Files {Rail Zeppelin} Grace note.

Découvrez l'intégralité des titres de l'été:

Ne manquez pas les premiers épisodes de nos séries d’été avec notre offre VIP : 14 jours d'abonnement gratuits !