Une nouvelle projection cinéma pour le film Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl !

Partager

Grâce au succès des premières séances, une nouvelle projection du film Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl aura lieu le 29 septembre au Grand Rex à 13H45. Merci de votre soutien !

Réservez dès maintenant vos billets !

Ce film est la suite directe de l’anime Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, disponible sur Wakanim. Plongez dans un récit passionnant et mélancolique aux côtés de Sakuta et Mai, servi par l'animation magnifique du studio CloverWorks [The Promised Neverland].