Une première européenne au Grand Rex pour la série Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia !

Partager

Rejoignez-nous pour la Première Européenne des épisodes 0 à 2 de la série, le 29 septembre à 17H au Grand Rex !

Ne manquez pas de plonger avec le Master Fujimaru et le demi-Servant Mash dans un dernier voyage épique à travers le temps...

Réservez dès maintenant vos billets

Avis aux fans ! Des goodies exclusifs à cette projection seront offerts à tous les spectateurs !

Servie par l’animation exceptionnelle du studio CloverWorks [The Promised Neverland, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, PERSONA5 the Animation], cette nouvelle série, issue du jeu mobile au succès mondial Fate/Grand order, adapte la “Septième Singularité“ de l’histoire, et sera disponible en octobre en exclusivité sur Wakanim.