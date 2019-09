Séduisez-les toutes dans ORESUKI Are you the only one who loves me? cet automne sur Wakanim !

Partager

Sa situation actuelle : « le bon copain ». Son objectif : constituer son propre harem !

Retrouvez ORESUKI Are you the only one who loves me?, en simulcast à partir du 2 octobre en exclusivité sur Wakanim.tv !

Amatsuyu Kisaragi est persuadé qu’il plaît non seulement à son amie d’enfance, mais également à l’une des plus belles filles de son lycée. La preuve ? Elles souhaitent lui parler seul à seul pour lui déclarer… qu’elles sont toutes les deux amoureuses de quelqu’un d’autre. Pire, elles voudraient ses conseils ! Relégué au second rôle de sa propre histoire, il ne compte pas se laisser faire. Ne manquez pas de suivre les péripéties amoureuses du bon copain machiavélique bien déterminé à se constituer son harem !

Précommander et/ou ajouter à ma watchlist

Découvrez le trailer :