Découvrez notre catalogue d'automne !

Sword Art Online Alicization War of Underworld

Sword Art Online -Alicization-, véritable phénomène mondial adapté du lignt novel culte de Reki Kawahara, revient sur Wakanim ! Plongez aux côtés de Kirito, Asuna et Alice dans une aventure épique pleine de surprises et d’action.

Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia

Cette nouvelle série adapte la “Septième Singularité“ de l’histoire du jeu mobile au succès mondial Fate/Grand Order. Laissez-vous embarquer dans une bataille épique, servie par l’animation exceptionnelle du studio CloverWorks (The Promised Neverland, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, PERSONA5 the Animation) !

Fire Force

Tokyo brûle et, dans toute la ville, des citoyens sont victimes de combustion spontanée. Shinra rejoint la 8e brigade, des pompiers prêts à combattre le feu par le feu ! Découvrez la suite de l’adaptation du manga très populaire de Atsushi Ohkubo par le studio David Production (Les Brigades Immunitaires), à ne manquer sous aucun prétexte.

Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious

La déesse Rista appelle un héros à la rescousse afin de sauver son monde. Ce héros, Seiya Ryûgûin, est surpuissant mais il a un problème : il est dix fois trop prudent ! Embarquez aux côtés du héros le plus puissant… et le plus frileux du monde, pour une aventure pleine d’action et de comédie.

Azur Lane

Luttez sur des vaisseaux de guerre aux côtés de jeunes femmes prêtes au combat au sein d’une lutte acharnée contre les Siren, des ennemis puissants et monstrueux sortis de l’océan !

Granblue Fantasy: The Animation Season 2

Avec cette adaptation du jeu PC et smartphones culte de Cygames, découvrez la suite des aventures de Gran et embarquez dans un magnifique voyage céleste animé par le studio MAPPA (VANISHING LINE, Sarazanmai) !

ORESUKI Are you the only one who loves me?

Amatsuyu Kisaragi est persuadé qu’il plaît non seulement à son amie d’enfance, mais également à l’une des plus belles filles de son lycée. La preuve ? Elles souhaitent lui parler seul à seul pour lui déclarer… qu’elles sont toutes les deux amoureuses de quelqu’un d’autre. Pire, elles voudraient ses conseils ! Relégué au second rôle de sa propre histoire, il ne compte pas se laisser faire. Suivez les péripéties amoureuses du bon copain machiavélique bien déterminé à se constituer son harem !

No Guns Life

Cette adaptation de l’excellent manga de Tasuku Karasuma va vous plonger dans un univers surprenant, aux graphismes sublimes, mêlant polar et science-fiction. Laissez-vous entraîner aux côtés d’un anti-héros peu commun (il n’y a qu’à voir sa tête !) dans une intrigue haletante, pleine d’action et d’humour noir !

Kemono Michi: Rise Up

Un catcheur professionnel se retrouve transporté dans un autre monde par une princesse pour se débarrasser des bêtes démoniaques qui y rôdent… mais il choisit d’y ouvrir une animalerie ! C’est parti pour une aventure surprenante aux côtés d’un héros bien décidé à ne pas faire ce qu’on attend de lui.

Fairy gone

Dans un monde gouverné par la violence et les conflits, le destin des humains et des fées s’entremêlent. Cet octobre, découvrez la suite de ce anime palpitant contant l’histoire des soldats féériques, qui se battent pour obtenir justice dans un univers d’après-guerre en plein chaos !

We Never Learn

Adapté du manga de Taishi Tsutsui, prépublié dans l’iconique Weekly Shonen Jump, l’anime We Never Learn revient sur Wakanim ! Avec cette comédie pleine d’humour et d’émotions, vous aussi, sortez papiers, stylos et suivez attentivement la suite des aventures burlesques du jeune Nariyuki Yuiga et des jeunes filles extraordinaires qui l’entourent !

Stars Align

Le club de tennis du lycée est sur le point de fermer ! Qu’à cela ne tienne, Tôma Shinjô demande à Maki Katsuragi, un jeune prometteur, de rejoindre l’équipe afin de participer au championnat d’été. Ce dernier accepte, à la condition d’être rémunéré… Ne manquez cette création originale du studio 8bit, servie par une animation sublime, qui promet son lot de sport et d’émotions !

Africa Salaryman

Et si des animaux de la savane se retrouvaient, en costume à la cravate bien serrée, à travailler en tant qu’employés lambdas au sein d’une entreprise capitaliste japonaise ? Embarquez pour une comédie loufoque et surprenante aux côtés d’animaux surmenés, cumulant les frictions dues aux dures lois du travail comme de la chaîne alimentaire…

Stand My Heroes: Piece of Truth

Une nouvelle recrue rejoint le Matori, la brigade des stups du ministère de la Santé. Ses atouts ? Elle est insensible aux drogues… et s’avère très douée pour recruter au sein de son équipe des hommes aussi beaux que talentueux ! Découvrez un harem peu commun servi par une intrigue où se mêlent mystères et romance !

GeGeGe no Kitaro

Le 21e siècle est bien entamé, et les gens ont presque complètement oublié l'existence des esprits et fantômes. Mais malgré cela, dans l'ombre du monde rationnel et visible, des phénomènes inexplicables continuent de se multiplier, provoquant la confusion générale… Laissez-vous entraîner par une série d’intrigues étranges et mystérieuses !

