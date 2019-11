Le film d’animation CENCOROLL CONNECT rejoint notre catalogue de créations originales !

Partager

Les créations originales : une espèce rare à protéger !



Une grande partie de la production d’animation japonaise est constituée d’adaptations de manga, de light novel, de jeu-vidéo etc. Une création originale, c’est-à-dire un anime qui ne s’appuie sur aucune œuvre préexistante, est non seulement extrêmement rare, mais peut également offrir l’occasion aux studios et aux réalisateurs de produire des contenus aussi qualitatifs que surprenants. CENCOROLL CONNECT, qui vient de rejoindre notre catalogue, appartient à cette catégorie de pépites de l’animation japonaise.

Le film CENCOROLL CONNECT : un projet unique



Une créature géante débarque dans une ville, un jeune garçon développe des pouvoirs étranges, et c’est parti pour CENCOROLL CONNECT, un film spectaculaire confrontant monstres et humains dans des combats explosifs, servi par une animation brillante et un univers visuel époustouflant !

En 2009, Atsuya Uki réalise presque seul CENCOROLL, un court-métrage au scénario innovant et à l'animation absolument grandiose. CENCOROLL CONNECT réunit ce petit chef d'œuvre et sa suite inédite, réalisée près de 10 ans après, pour former une création originale à ne manquer sous aucun prétexte !

Le film est disponible en streaming pour les abonnés VIP ou en téléchargement pour 4 crédits

Envie de découvrir plus de créations originales ?



Voici une petite sélection des créations originales disponibles sur notre plateforme ! Pour voir la totalité des titres concernés, n’hésitez pas à utiliser notre tag « Création originale » sur notre page catalogue.

Stars Align

Le club de tennis du lycée est sur le point de fermer ! Qu’à cela ne tienne, Tôma Shinjô demande à Maki Katsuragi, un jeune prometteur, de rejoindre l’équipe afin de participer au championnat d’été. Ce dernier accepte, à la condition d’être rémunéré… Une animation sublime, un scénario surprenant qui couvre une multitude de thèmes (parfois très sombres), une écriture profonde et fine des personnages, ne manquez cette création originale du studio 8bit, qui promet son lot de sport et d’émotions !

En simulcast tous les jeudis à 19H

Fairy gone

Dans un monde gouverné par la violence et les conflits, le destin des humains et des fées s’entremêlent. Plongez, avec cet anime réalisé par Kenichi Suzuki (Drifters, Les Brigades Immunitaires), dans une intrigue palpitante contant l’histoire de soldats féériques qui se battent pour obtenir justice dans un univers d’après-guerre en plein chaos !

En simulcast tous les dimanches à 17H

Puella Magi Madoka Magica

Après leur rencontre avec une mystérieuse créature leur proposant d’exaucer le vœu de leur choix à une seule condition, Madoka et ses amies sont irrémédiablement entraînées dans une guerre acharnée, pleine de combats et de magie. Avec son animation sublime, son univers particulièrement sombre et ses révélations plus inattendues les unes que les autres, cet anime du studio SHAFT offre une aventure de Magical Girls qui ne manquera pas de surprendre !

La série est disponible en streaming pour les abonnés VIP ou en téléchargement pour 10 crédits

Anohana

Un groupe de six amis d'enfance se sépare à la suite de la perte de leur amie Menma, morte d'une noyade. Dix années plus tard, elle réapparaît auprès de l’un d’entre eux, qui semble être le seul à pouvoir la voir… Animée par A1 Picture (Sword Art Online, Erased, Your lie in April) et écrite par la célèbre scénariste Mari Okada, cette histoire sur l’adolescence, le deuil et l’amitié nous entraine dans un tourbillon d’émotions dont on ne sort pas indemne.

La série est disponible gratuitement en streaming ou en téléchargement pour 10 crédits

Kill la Kill

Satsuki Kiryuin n'est pas seulement la déléguée en chef des élèves, elle règne littéralement sur tout le lycée, ne se séparant jamais de son katana. Mais une nouvelle élève, Ryuko Matoi, adepte du ciseau, va se mettre en travers de son chemin. Ce classique du studio Trigger (connu pour proposer des créations originales plus folles les unes que les autres) plonge dans une intrigue à l’humour complètement décalé, composée de personnages barrés et d’un univers visuel dément !

La série est disponible en téléchargement pour 20 crédits