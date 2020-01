Découvrez les séries d'hiver 2020 !

Partager

Découvrez nos titres pour l'hiver 2020 !

Attention : cette liste n'est pas complète. Nous allons encore battre notre record de simulcasts

avec plein de nouvelles annonces à venir !

Darwin's Game





Embarquez aux côtés aux côtés de Sudô Kaname, un lycéen bien malchanceux,

au cœur d'un battle royale tiré du manga du duo d'auteurs FLIPFLOPs !

En simulcast (VOSTFR) tous les vendredis à 18H

En simuldub (VF) à partir du 17 janvier



Plunderer





Dans un monde régi par les nombres, les pillards font la loi...

Votre vie ne tient plus qu'à un chiffre dans cet univers tiré du manga de Suu Minazuki !

En simulcast tous les mercredis



Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia (Cour 2)





Le Master Fujimaru et le demi-Servant Mash partent pour un dernier voyage épique à travers le temps.

Découvrez la suite de Babylonia, l'aventure la plus épique de la saga adaptée du jeu mobile culte Fate/Grand Order !

En simulcast tous les samedis à 17H



Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story





"Venez à Kamihama. Les Puella Magi y trouveront le salut."

Le studio SHAFT revient avec une nouvelle série dans l'univers de Madoka Magica !

En simulcast tous les samedis à 17H30



ID: INVADED





Suivez Sakaido, détective privé aux méthodes futuristes dans cette création originale

à l'intrigue pleine de mystères et de suspense par le réalisateur de Fate/Zero !

En simulcast tous les dimanches



BOFURI: je suis pas venue ici pour souffrir

alors j'ai tout mis en défense.





Maple débute le jeu MVRMMO NewWorld Online. Terrifiée à l'idée d'être blessée, elle décide de mettre tous ses points en défense ! Que l’aventure à zéro dégât commence...

En simulcast tous les mercredis



Toilet-Bound Hanako-kun





On dit que Hanako est un esprit capable d'exhaucer les souhaits qui hante les toilettes du lycée . Une légende ? Pas si sûr... Embarquez pour une série d'aventures pleines d'action et de mystères tirée du manga de Aida Iro.

En simulcast tous les vendredis



Infinite Dendogram





Mukudori Reiji décide de suivre les conseils de son frère pour célébrer la fin de ses révisions, et tente Infinite Dendrogram, le tout dernier VRMMO à succès. Que vaut le monde réal face à un jeu aux possibilités infinies ?

En simulcast tous les jeudis



Sorcerous Stabber Orphen





Suite à la malédiction qui frappe sa demi-soeur, Orphen, ancien étudiant de l'école Fang, décide de partir dans une quête dangereuse pour la sauver... Plongez dans un autre monde mêlant monstres et magie !

En simulcast tous les mardis



22/7 (nanabun no nijyuuni)





La vie de Miu Takigawa bascule lorsqu'elle reçoit une lettre l'invitant à rejoindre un groupe d'Idols...

c'est parti pour un anime musical inédit !

En simulcast tous les samedis à 16H30



number24





Dans cet anime de sport inédit, une équipe de rugby universaire a tout à prouver

à condition d'arriver à travailler ensemble !

En simulcast tous les mercredis



A3!





Tachibana, une ancienne actrice, reprend la compagnie de theatre Mankai, au bord de la faillite.

Montez sur les planches dans cet anime de théâtre adapté du jeu mobile à succès !

En simulcast tous les lundis



Uchitama?! Have you seen my Tama?





Alerte mignonnerie : les aventures du garçon-chat Tama et de ses amis vont vous faire craquer !

En simulcast tous les jeudis à 18H25



Interspecies Reviewers





En manque d'affection ? Suivez les critiques brodéliques tous droits sortis du manga de Amahara et masha !

En simulcast tous les samedis



Phantasy Stars Online 2: Episode Oracle (Cour 2)





Avec cette adaptation du jeu culte, décollez pour un incroyabale voyage en compagnie de Ash, une jeune recrue de l'oganisation militaire Arks dont le rôle est d’enquêter sur les nouvelles planètes.

En simulcast tous les lundis à 15H30



GeGeGe no Kitarō (Cour 8)





Dans l'ombre du monde rationnel et visible, des phénomènes inexplicables se multiplient…

Laissez-vous entraîner par une série d’intrigues étranges et mystérieuses !

En simulcast tous les dimanches à 3H30



