Venez découvrir la nouvelle adaptation de Sorcerous Stabber Orphen !

Janvier et son ciel grisonnant vous rendent nostalgique ? Vous avez envie de mater une bonne petite fantasy à l’ancienne ? Ça tombe bien, on a ce qu’il faut en stock. Et vous allez adorer.

Sorcerous Stabber Orphen (Majutsushi Orphen Hagure Tabi en japonais) est une nouvelle adaptation animée des romans Orphen. Écrite par Akita Yoshinobu et illustrée par Kusaka Yuuya, cette série avait été publiée entre 1994 et 2003 au Japon et avait connu un grand succès. Pour preuve, deux séries animées en avaient découlé, Majutsushi Orphen et Majutsushi Orphen Revenge (diffusées de 1998 à 2000) ; ainsi qu’un jeu vidéo pour PlayStation 2 intitulé Orphen : Scion of Sorcery.

Pour célébrer les 25 ans de la saga, le studio DEEN (Fate/Stay Night, Vampire Knight, Fruits Basket) s’attelle à raconter à nouveau l’histoire originale, mais avec une animation moderne. Allez, on se fait un petit récap’ avant de se lancer ?

L’histoire se déroule sur Kiesalhima, un ancien continent, où prospèrent humains et dragons depuis près de 1000 ans. Krylancelo Finlandi, communément surnommé Orphen, est un jeune sorcier avec un but bien précis : rendre son apparence à son amie d’enfance Azalie, transformée en un terrifiant dragon du nom de Bloody August cinq ans auparavant. Alors qu’ils étaient tous deux apprentis à la Tour du Croc, l’école d’apprentissage de sorcellerie, Azalie s’était métamorphosée après avoir déclenché les pouvoirs de l’épée magique de Burtenders. Afin de protéger les citoyens, les puissants sorcier de la Tour du Croc prirent Bloody August en chasse et cherchèrent à l’éliminer. Orphen, révolté, l’aida à s’enfuir avant de quitter l’académie et la ville.





Aujourd’hui plus fort, il est bien déterminé à sauver son amie du tragique destin qui l’attend. Avec ses compères Dortin et Volkan, deux gamins s’étant endettés auprès de lui, Orphen retrouve la trace de Burtenders dans la demeure des Everlasting et plus précisément auprès de Cleo, la cadette de la famille ayant hérité de l’épée à la mort de son père. Après quelques désagréments, notre héros récupère l’épée. Il est donc temps pour lui et ses compagnons de fortune, c’est-à-dire son apprenti Majic, Dortin, Volkan et Cleo, de partir à l’aventure dans l’espoir de retrouver Bloody August et lui rendre son apparence humaine. Dans l’ombre de la Tour du Croc, une multitude de batailles, d’intrigues et de révélations les attendent...

Le scénario présage donc de nombreux rebondissements. L’introduction des personnages nous met tout de suite dans l’ambiance avec quelques pointes d’humour bien placées et un enjeu palpable. En plus, avec son design rétro, Sorcerous Stabber Orphen se rapproche plus du chara-design de D-Gray Man que des anime produits plus récemment. Cela créé un ensemble original et plaisant à regarder, et promet une suite intéressante !



Alors, plutôt tentant, non ? N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaires !

