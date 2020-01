ID: INVADED, dans l'esprit des tueurs

Partager

Si vous êtes un adepte de science-fiction et d’intrigue policière, la nouvelle production du studio NAZ (Infinite Dendrogram, DRAMAtical Murder, Hamatora) est sans aucun doute faite pour vous. Originale, intrigante, bien ficelée... bref, une série pleine de promesses à découvrir en ce moment en simulcast !

Visuel officiel de ID: INVADED

L’histoire, c’est quoi ?





Sakaido est un détective de génie qui peut pister n’importe quel criminel. Il travaille à Kura, une organisation chargée de traquer les meurtriers en liberté. L’équipe de Kura possède des équipements à la pointe de la technologie comme le Wakumusubi, un étrange appareil qui permet de récolter les particules d’envie de tuer. Notre héros, lui, a un rôle bien précis dans l’organisation. Il doit à l’aide du Mizuhanome, une autre machine futuriste, descendre dans ce qu’on appelle le « puits ». Le puits reproduit l'inconscient des meurtriers. Le travail de Sakaido consiste à explorer ces mondes dans le but de trouver des indices et ainsi aider la progression des enquêtes.

Vous vous en doutez certainement : c’est le genre de travail où il faut une fibre particulière. Dès le 1er épisode de la série, on apprend que seules les personnes ayant elles-mêmes commis un crime peuvent arpenter le puits, l’inconscient des tueurs étant bien trop détraqué pour être compris des innocents. Cela signifierait donc que…

Quelle équipe se cache derrière ce trépidant polar ?





ID: INVADED est une série originale née de la collaboration entre le réalisateur d'animation Ei Aoki (Fate/Zero, Re:Creators, Aldnoah.Zero) et le scénariste et romancier Otaro Maijo (The Dragon Dentist, Biorg Trinity). Deux pointures dont la réputation n’est plus à faire. Grâce à leur technique, ID: INVADED bénéficie d’une animation de qualité et d’une intrigue surprenante. Le 1er épisode notamment a marqué les esprits par son inventivité et la qualité des graphismes. Les bases sont solides ; on fait donc entièrement confiance à Aoki et Maijo pour la suite de l’anime.

Le character designer Ikariya Atsushi (Fate/Stay Night, Fate/Zero, Hataraku Maou-sama!) est également renommé dans le milieu de l'animation. Dans ID: INVADED, on reconnaît bien sa signature : des traits fins, un style assez sombre et une attention toute particulière portée aux expressions faciales. Ses personnages énigmatiques collent parfaitement à l’ambiance de la série et créent un tout très convaincant.

Pour construire les puits, l’équipe a recours à la CGI (Computer-Generated Imagery). À la fois maîtrisée et agréable à regarder, elle ajoute une plus-value incontestable aux mondes complètement insensés créés par l’inconscient des meurtriers. Bref, on adhère totalement.

La série n’étant adaptée d’aucune œuvre existante, ce qui est assez rare (vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les créations originales présentes sur WAKANIM sous le tag « création originale » de notre catalogue), l'équipe créative peut laisser libre cours à ses idées sans se baser sur du matériel déjà existant. On a donc une vision pure où tout est pensé pour l’animation. Cela rend la série d’autant plus intéressante et surtout inspoilable, et c’est le genre de détail qui nous rend super heureux !

Finalement, pourquoi on recommande ?





Parce que ça va être génial. En seulement quatre épisodes, on peut déjà se rendre compte du potentiel de la série et ce au niveau graphique comme scénaristique. Le mystère planant autour de Sakaido se renforce à chaque nouvelle affaire, avec des décors tous plus déconcertants les uns que les autres. Résultat : on en veut encore.

Petite astuce : ID: INVADED est un anime qui fait cogiter ; autant dire qu’il est préférable de le regarder avec un minimum de concentration si on veut en saisir toute la subtilité !



Si vous aussi vous avez envie d'entrer dans l’univers de Sakaido,

rendez-vous tous les dimanches à 16h !

©IDDU