Haikyû !! saison 4 : tout ce qui change

Après 3 ans d'attente, l'heure a enfin sonné...

Haikyû !! est de retouuuuuuuur !

KARASUNO, FIGHT !



Avant de commencer, nous avons quand même prévu un petit résumé pour tous ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de découvrir la fantastique équipe de volleyeurs du lycée Karasuno. Même si à votre place, on irait regarder la série tout de suite. Vraiment tout de suite. C’est de la balle (sans mauvais jeu de mots, hein).





Depuis qu’il a vu à la télé « le petit géant », Shôyô Hinata n’a qu’une seule ambition : devenir le meilleur attaquant de volleyball. Du haut de ses 1m62, difficile pour les spectateurs de l’imaginer réussir. Malgré sa détente phénoménale qui lui permet de rivaliser avec les joueurs les plus grands, il n’a pas d’équipe pour progresser. En face, Tobio Kageyama est aussi un grand adepte de volley. Un génie, selon ses entraîneurs. Seulement, il a un caractère abominable et aucun joueur n’arrive à frapper ses passes correctement. Tous deux se rencontrent pour la première fois lors d’un tournoi au collège. Kageyama et son équipe humilient Hinata, et c’est à ce moment­-là que naît leur grande rivalité. C'était sans compter sur leurs retrouvailles en seconde. Sans le savoir, ils intègrent le même lycée : Karasuno et son équipe surnommée « les champions en déclin, les corbeaux sans ailes ». Hinata et Kageyama deviennent alors partenaires et contre toute attente, chacun rend l’autre bien plus fort. Le duo le plus détonnant du Japon et leurs coéquipiers vont alors tout faire pour rendre sa gloire passée à leur club et se hisser parmi les meilleures équipes du pays.

Dans la saison 4, intitulée « Haikyû !! To the Top », l'équipe de Karasuno se prépare à la compétition inter-lycées du printemps. Comme pour les saisons 1 et 2, cette nouvelle saison est divisée en deux parties : la première a débuté le 10 janvier et la seconde est prévue pour juillet 2020.

Visuel officiel de Haikyû !! To the Top

Qu'en est-il du staff ?



Si Haikyû !! est toujours animé par Production I.G (Eyeshield 21, Kuroko’s Basketball, Ace of Diamond), plusieurs changements importants parmi les membres du staff sont à noter.

Susumu Mitsunaka, qui a fait un travail de maître sur les trois premières saisons, n’est plus à la tête de la série. Haikyû !! a désormais une nouvelle directrice : Masako Sato, réalisatrice et animatrice très talentueuse originaire du studio Ghibli. Elle a notamment participé aux productions Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant et Ponyo sur la Falaise. Sato a travaillé aux côtés de Mitsunaka sur de nombreux épisodes de Haikyû !! et l’opening de la saison 3, où elle était réalisatrice, est toujours dans les mémoires. Ce n’est donc pas nouveau pour elle, les personnages et l’univers de l’anime lui sont très familiers. De plus, l’assistante réalisatrice reste Mariko Ishikawa, présente depuis le début de la série. Pas de doute donc, cette 4ème saison est entre de bonnes mains !

L’équipe accueille également un nouveau directeur de l'animation en chef, Yuu Kobayashi (assistant du directeur d’animation sur Pandora Hearts). Kobayashi est un individu talentueux qui a régulièrement servi d'animateur clé sur les précédentes saisons de Haikyû !!. Il s'agit de son premier poste en supervision d'animation, mais on lui fait entièrement confiance pour la suite : son expérience avec la franchise et ses importantes qualités de dessinateur promettent en effet plein de belles choses.

On peut également souligner l'arrivée de Hideki Takahashi (Haikyû !! Film 3 : Sainou to Sense) au poste de directeur de l’animation des scènes d’action, Miyako Hoshi (Run with the Wind) au poste de responsable des effets spéciaux et Mayumi Satou (Kuroko's Basketball) au poste de coloriste.

L'évolution du chara-design : vers une représentation plus fidèle au manga





L’un des changements fondamentaux de cette saison est l’évolution des personnages à travers leur design. Le but est de montrer que leurs très nombreuses heures d’entraînement ont porté leurs fruits : ils ont grandi, progressé et se sont endurcis. Yuu Kobayashi et Takahiro Kishida, character designer depuis la saison 1, ont également voulu rendre les joueurs plus fidèles à leur version papier.

D'abord, analysons nos deux héros. En raison de ses larges épaules, Kageyama semble plus fort et plus solide. Les muscles de ses bras, de ses mollets et sa masse musculaire en général se sont beaucoup développés. Il en va de même pour Hinata, surtout au niveau des cuisses. Cela signifierait-il qu’il peut désormais sauter plus haut que jamais ? Nous verrons bien... Ses yeux insouciants semblent également plus nets, plus déterminés. Tout cela laisse présager de bien beaux matchs !

À gauche : Shôyô Hinata / À droite : Tobio Kageyama

Hinata et Kageyama ne sont pas les seuls à avoir bénéficié d’importants changements ; de nombreux personnages ont vu leur design retravaillé. Toute l’équipe de Karasuno en a profité, et le compte Twitter officiel de la série a également posté les nouveaux chara-design d'autres joueurs comme Kenma Kozume, passeur de l’équipe de Nekoma, ou encore Kotaro Bokuto, capitaine de l’équipe du lycée Fukurōdani.

À gauche : Yu Nishinoya de Karasuno / Au milieu : Kenma Kozume de Nekoma / À droite : Kotaro Bokuto de Fukurōdani

Les meilleurs joueurs du pays vont bientôt se rencontrer...

Quelles voix pour les interpréter ?



Avec l'apparition des équipes des autres lycées qualifiées au championnat, cinq doubleurs s’ajoutent au casting de la série :

• Mamoru Miyano (Kei Nagai dans Ajin) dans le rôle d'Atsumu Miya du lycée Inarizaki

• Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado dans Demon Slayer) dans le rôle de Kōrai Hoshiumi du lycée Kamomedai

• Kosuke Toriumi (Kiba Inuzuka dans Naruto) dans le rôle de Kiyoomi Sakusa du lycée Itachiyama

• Kazuyuki Okitsu (Jonathan Joestar dans JoJo’s Bizarre Adventure’s) dans le rôle de Daishou Suguru, le capitaine de l’Académie Nohebi

• Yūto Uemura (Sun Eater dans My Hero Academia) dans le rôle de Motoya Komori du lycée Itachiyama

En haut : Atsumu Miya / En bas à gauche : Kōrai Hoshiumi / En bas à droite : Kiyoomi Sakusa

Deux thèmes inédits





Et oui, pour notre plus grand bonheur, qui dit nouvelle saison dit nouveaux génériques !

L’opening s'intitule "Phoenix" et est interprété par BURNOUT SYNDROMES :

L’ending quant à lui s’intitule « Kessen Spirit » et est interprété par CHiCO with HoneyWorks :





Et bien sûr, il y a aussi plein de choses qui ne changent pas dans cette nouvelle saison ! L'émotion, la détermination de Hinata, les frissons, les rires, les remontrances de Daichi, les cris, la beauté des matchs, les larmes, les musiques épiques... finalement, c'est toujours autant de bonheur !

© 2014 FURUDATE Haruichi / Production I.G