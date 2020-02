Made in Abyss : le récap' de la saison 1 !

Partager

C’est sans aucun doute l’une des meilleures nouvelles de ce début d’année 2020… Les 22 et 28 février prochains, la suite des aventures de Rico et Légu débarque sur grand écran dans le film L’aurore de l’âme des profondeurs . Accrochez-vous, la descente va être mouvementée !

Pour tous ceux qui n’auraient pas encore regardé ce petit chef d’œuvre qu’est Made in Abyss, adapté du manga de Akihito Tsukushi et produit par le studio Kinema Citrus, deux options s’offrent à vous : regarder la saison 1 ou les deux films récapitulatifs, L’aube du voyage et Le crépuscule errant.

Et si on se rafraîchissait la mémoire ? Made in Abyss le résumé complet, c'est parti !

C’est au pied de la ville d’Orse que s’étend un des derniers mystères de ce monde : l’Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue habitée par des créatures et reliques des temps anciens.

Rico est une enfant de 12 ans énergique, très curieuse et quelque peu effrontée qui vit à l’orphelinat Bercello. L’orphelinat forme les enfants à devenir des caverniers, c’est-à-dire des explorateurs capables d’affronter l’Abysse et la malédiction qui pèse dans ses tréfonds. Chaque jour, ils partent en expédition dans le gouffre pour en remonter des trésors et objets du passé. Comme ils ne sont que des novices, les enfants sont surnommés « les sifflets rouges » et ne peuvent arpenter que le 1er niveau. Depuis qu’elle est toute petite, Rico est obsédée par l’Abysse et ses mystères. Elle connaît tous les objets de légendes et créatures rencontrées par les caverniers sur le bout des doigts.

L’Abysse est divisé en différents niveaux de profondeur. Ces niveaux ont des environnements très différents les uns des autres et plus on descend, plus les symptômes liés à la malédiction s'amplifient. Également appelée « fardeau », la malédiction altère l’état de santé des caverniers et rend très difficile la remontée vers la surface. Elle est encore plus violente pour les enfants.

Un jour, alors qu’elle explore le 1er niveau, Rico fait la rencontre d’un robot humanoïde ayant l’apparence d’un garçon de son âge. Doté de membres extensibles et d’un bras incinérateur capable de faire beaucoup de dégâts, il semble incapable de se rappeler son nom et ses origines. Rico le surnomme Légu et le fait remonter à la surface avec elle. Elle veut tout savoir de lui, alors elle l'étudie scrupuleusement.

Peu de temps après, Habo, un cavernier aguerri, remet à la jeune fille une lettre écrite par sa mère disparue. La légendaire Lisa l’exterminatrice, un sifflet blanc qui a exploré les niveaux les plus profonds de l’Abysse, serait encore en vie et attendrait sa fille au fond du gouffre.

Rico n’hésite même pas une seconde. Pour elle, il ne fait aucun doute que son destin est de retrouver sa mère. Elle embarque Légu, son protecteur, et tous deux commencent un long et dangereux périple vers le fond de l’Abysse, en sachant pertinemment que la malédiction les empêchera de remonter à la surface.

! ATTENTION, LA SUITE DE L'ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS !

Rendez-vous directement en bas de la page si vous n’avez pas encore vu la série.

Grâce aux bras extensibles de Légu, Rico et lui descendent le premier étage de l’Abysse assez rapidement. Leur but est d’atteindre le centre de recherches du 2ème niveau gardé par Ozen l’immobile, un sifflet blanc dont Lisa était autrefois la disciple. Pour y parvenir, nos deux jeunes héros doivent traverser la forêt envoutante.

Alors qu’ils s’y fraient un chemin, Rico se fait enlever par un roi-pleureur, un grand oiseau carnivore voulant nourrir ses petits. La situation semble désespérée et Légu n’a d’autre choix que d’utiliser son incinérateur pour sauver Rico. Après avoir repris leurs esprits, ils se remettent en chemin et atteignent la forêt inversée. Légu ne sent pas les effets du fardeau, mais Rico commence à avoir des nausées et des vomissements. Ils atteignent enfin le camp de recherches où ils font la rencontre d’Ozen, une femme immense carrément flippante, et de son apprentie Malrk.

Ozen raconte à Rico l’histoire de sa naissance dans les tréfonds de l’Abysse et lui explique pourquoi sa mère a décidé de rester en bas. Elle lui apprend ensuite qu’elle a trouvé la lettre remise à Rico dans une tombe au 4ème niveau, à l’endroit favori de Lisa. En plus de ça, son sifflet est remonté seul à la surface. Pour Ozen, ces faits prouvent que Lisa est morte.

Mais la jeune fille ne se démonte pas pour autant ; elle compte bien vérifier par elle-même. Ozen décide alors de les tester et se bat contre Légu de manière... assez brutale. On croirait presque qu'il va y laisser sa peau, mais Malrk les tire de là en alertant les autres caverniers du camp. Après avoir pris quelques jours de repos et écouté les précieux conseils d’Ozen, Rico et Légu reprennent leur route vers les niveaux inférieurs.

Commence alors la deuxième partie de la saison, correspondant au film Le crépuscule errant.

Rico et Légu sont parvenus à atteindre la grande fissure, le 3ème niveau de profondeur de l'Abysse. Ils sont désormais face à une falaise abrupte qui descend sur plus de 4 kilomètres. À partir de ce palier, le fardeau lié à la malédiction se fait extrêmement lourd pour une enfant de l’âge de Rico. Plus ils descendent, plus les dangers sont nombreux. Ils échappent de justesse à plusieurs prédateurs volants acharnés et débouchent sur la coupe géante, le 4ème niveau de l’Abysse où seuls les caverniers haut-gradés, c’est-à-dire les sifflets noirs et blancs, peuvent normalement se rendre.

Rico commence à avoir dû mal à respirer, mais ce n’est pas leur plus gros problème : après seulement quelques pas dans le 4ème niveau, ils se retrouvent face à un immense perceballe. Haut de près de 3 mètres, le mammifère ressemble a un énorme porc-épic blanc affublé d'un masque rouge à cinq trous. Il est très dangereux, et il fulmine... Cela ne présage rien de bon.

Lors de l’affrontement, Rico est touchée par une de ses épines empoisonnées. La douleur de cette blessure combinée au poids du fardeau est intenable : Rico commence à saigner par tous les orifices et souffre de sévères hallucinations. Dans un dernier moment de lucidité, elle demande à Légu de lui couper le bras pour que le poison ne se propage pas davantage.

Mais Légu panique. Il y a du sang partout, Rico s’est évanouie et lui n’arrête pas de pleurer. Par chance, une étrange créature arrive à leur rescousse : un cavernier perdu, mi-enfant mi-lapin, du nom de Nanatchy. Il vit dans un abri où les prédateurs ne peuvent se rendre. Légu décide de le suivre ; Rico est toujours inconsciente et a besoin de soins au plus vite. Après avoir soigné le bras à moitié tranché de la jeune fille, Nanatchy raconte son histoire à Légu.

Nanatchy vit avec Meethi, une créature lamentable et immortelle faite de membres déformés. Lorsqu’ils étaient encore des enfants humains, ils avaient tous deux servi de cobayes et été envoyés au 6ème niveau de profondeur de l’Abysse pour une cruelle expérience scientifique. À leur retour, Nanatchy avait partiellement perdu son humanité, d’où les oreilles et la queue de lapin, tandis que Meethi était devenu un amas de chair sans âme ni conscience. Un sort atroce, insupportable à regarder. Nanatchy avait ensuite réussi à s’échapper du laboratoire avec Meethi. Depuis, il n'a jamais cessé de s’occuper de son amie.

La guérison de Rico va prendre du temps, Légu décide donc d’aider Nanatchy à mettre au point un traitement et s'occuper de la maison. Il cherche des ingrédients, pêche, cuisine, retourne se battre contre le perceballe... Un quotidien en somme très mouvementé.

Nanatchy lui confie ensuite qu’il a besoin de son aide, et plus particulièrement de son incinérateur. Le cavernier perdu veut mettre fin à la souffrance de Meethi. Rien n'a réussi à la tuer jusqu'à maintenant et depuis qu'il a vu le laser de Légu à l'oeuvre, Nanatchy est convaincu que c'est la seule solution. Légu finit par accepter, à contrecœur, et anéantit littéralement la pauvre créature (préparez les mouchoirs, c’est pas un moment facile).

Rico émerge enfin et commence à aller mieux. Il est temps de reprendre la route. Nanatchy, désormais seul, décide de quitter son abri et d’accompagner nos deux héros dans leur voyage vers les couches inférieures.

! FIN DES SPOILERS !

Pourquoi est-ce qu'on est aussi fans ?

Made in Abyss est un anime de fantaisie qui a rencontré un grand succès et comblé beaucoup de fans d’animation. C’est un monde haut en couleur, dépeint avec des graphismes de qualité et un style pour le moins... original !

Le réalisateur Masayuki Kojima et son équipe font preuve d’une créativité incroyable : les paysages sont à couper le souffle, les créatures de l’Abysse paraissent toutes plus surprenantes les unes que les autres et l’animation est géniale. Il n'y a pas à dire, c'est de toute beauté ! En plus, la bande originale composée par l’artiste australien Kevin Penkin est tout simplement superbe.

C'est surtout le design des personnages conçu par Kazuchika Kise qui est très marquant. Le fait que Rico et Légu soient deux enfants trop mignons avec des grosses joues et des airs innocents rend toutes les atrocités qu’ils vivent encore plus effroyables. Leur naïveté, leur détermination et leurs larmes les rendent attachants au possible, et on a vraiment envie de les voir arriver en bas de l’Abysse sains et saufs. Bon, il y a de grandes chances pour que ce soit encore plus difficile et trash que ce qu'on a vu précédemment, mais vous savez ce qu’on dit, l’espoir fait vivre...

En résumé, Made in Abyss est un anime divertissant, qualitatif et plein d’émotions. Et vous l’avez certainement compris, ce n’est PAS pour les enfants. L’affiche du film elle-même pourrait être l’illustration du proverbe « Ne jugez pas un livre à sa couverture ». Plus Rico et Légu s'aventurent bas dans l’Abysse, plus la malédiction se fait brutale. Le gouffre est dangereux et nous, spectateurs, en faisons l’expérience à travers deux adorables héros qui voulaient simplement retrouver leurs origines. C’est cruel. Et pourtant, on adore.

Après cette 1ère saison, les questions sont nombreuses : qui est vraiment Légu ? Comment Rico parviendra-t-elle à survivre à la malédiction alors qu'elle a déjà été grièvement blessée ? Sont-ils vraiment condamnés à ne jamais remonter à la surface ? Des réponses qu’on espère sincèrement avoir dans L’aurore de l’âme des profondeurs...

Alors le 22 février, venez assister à la première européenne au Grand Rex Paris !

1ère séance à 18h - COMPLET

2ème séance à 21h - COMPLET

Et le 28 février, des séances sont prévues dans les Kinepolis de 12 villes différentes !

Les réservations sont ouvertes dès maintenant, cliquez sur le lien qui vous intéresse !

Le 28 février à 20h :

• Bourgoin-Jallieu (Lyon) •

• Longwy •

• Mulhouse •

• Nancy •

• Nîmes •

• Rouen •

• Servon •

• Thionville •

Le 28 février à 19h (animations avant la séance) :

• Brétigny-sur-Orge •

• Fenouillet-Toulouse •

• Lomme (Lille) •

• Saint-Julien-lès-Metz •

On espère vous y voir nombreux !

Session récap' : terminée !

©2017 Akihito Tsukushi, TAKE SHOBO/MADE IN ABYSS PARTNERS