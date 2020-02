À la rencontre des héros de Plunderer

Partager

Plunderer, le nouveau shōnen d’aventure adapté du manga de Suu Minazuki, est enfin disponible en simulcast ! Que le décompte commence...

Plunderer

Alcia est un monde gouverné par les nombres. À la naissance, chaque habitant se voit attribuer quelque chose à compter, et cela peut concerner n'importe quoi : le nombre de compliments reçus, de personnes aidées, d'ennemis abattus... De multiples variations sont possibles. Leur compte apparaît sur une partie de leur corps ou de leur équipement. Tous essaient de gagner des points et d’éviter d’en perdre, et cela pour deux raisons. Premièrement, la valeur du compte détermine le statut social de chacun. Un individu avec un compte élevé doit être respecté par tous ceux ayant un compte inférieur. Deuxièmement, si le compte d’un habitant arrive à zéro, il est immédiatement englouti par l’Abysse. Il est donc primordial de faire en permanence attention à son compteur. Hina, une fillette aux cheveux bleus, voit sa mère disparaître sous ses yeux lorsque le chiffre sur sa main descend à zéro. Mais avant de mourir, elle lui confie une tâche bien précise : retrouver l’As légendaire pour lui remettre une mystérieuse urne...

Plunderer est un des gros succès de cette saison. La série comptait déjà un grand nombre de fans de la version papier. L'adaptation du studio GEEKTOYS, réalisée par Hiroyuki Kanbe (Hellsing, Viper’s Creed, Full Metal Panic!) avec des scripts supervisés par Masashi Suzuki, était donc très attendue !

Aujourd’hui, nous allons vous présenter l’anime à travers ses personnages centraux. Leur design a été réalisé par trois chara-designers : Yuka Takashina, Yūki Fukuchi et Hiroki Fukuda.

Licht Bach





Licht est le héros de la série. La plupart du temps, son visage est dissimulé par des masques de toutes sortes. Ce sont généralement des masques de théâtre japonais classiques, connus sous le nom de Noh. Sa tenue habituelle consiste en un vêtement rouge drapé sur ses épaules au-dessus d'une armure et de bottes en fer.

De manière générale, Licht passe son temps à mendier de la nourriture ou à essayer de voir sous les jupes des filles. Mais s'il parait être un grand pervers sans aucune retenue, on peut compter sur lui lorsqu'il s'agit d'être sérieux (dans la grande tradition des personnages tels que Nicky Larson). Ses défauts sont vite éclipsés par ses aptitudes au combat ; en plus d'un charmant visage, ses masques cachent une force sans pareille. Licht est extrêmement rapide, dispose de jambes ultra-puissantes et excelle au maniement de l'épée.

Pour cause, il est un des As légendaires. Les As sont les héros de la Guerre d’Elimination d’il y a 300 ans. De nombreux habitants d'Alcia les voient comme de vieilles légendes. Nous n'en savons pour l'instant pas beaucoup plus à leur sujet. Ce que nous savons en revanche, c'est que les As ne sont rien de plus que des meurtriers aux yeux de Licht. Ses intentions nous sont encore inconnues, mais des rencontres intéressantes sont sans aucun doute à venir.

Compte : - 999. Selon Licht, ce compte affiché sur le dos de sa main correspond au nombre de râteaux qu’il s’est pris par des filles. Notons au passage que ce compte est négatif, ce qui est censé être impossible.

Compte 2 : ☆ 5700. On n’en sait pas beaucoup plus, mais ce compte correspondrait au nombre de guerriers que Licht a vaincu lors de la Guerre d’Elimination. Il se situe sur son épée.

Note : Il est le seul personnage connu à posséder deux comptes.

Hina









Hina est l'héroïne de la série. Cinq ans auparavant, alors qu'elle n'était encore qu'une fillette, elle a vu sa mère se faire emporter par l’Abysse. Depuis, elle parcourt le territoire Alcian dans l’espoir d’honorer sa dernière requête : trouver l’As légendaire pour lui remettre une urne aux reflets bleus.

Désormais, Hina a grandi, c'est une jolie jeune fille. Elle a beau ne pas avoir davantage d’indices ou d’expérience, elle n'a jamais baissé les bras. Elle marche toujours avec un bâton auquel est accroché un baluchon dont on ignore le contenu.

En ce qui concerne son caractère, on viendrait rapidement à penser qu’elle est assez naïve et frêle pour quelqu’un qui a autant voyagé. Mais ayant toujours marché seule et avec un unique but en tête, elle n’a pas appris à se méfier d’autrui. Si elle se trouvait dans une ville où personne n’avait d’informations sur l'As légendaire, elle repartait aussi vite qu’elle était arrivée. À cause de cette solitude permanente, Hina est devenue fragile et se laisse facilement submerger par ses émotions. Mais sa rencontre avec Nana changera peut-être la donne... De nature profondément gentille, Hina souhaite protéger ceux en qui elle a foi. Elle est droite et honnête.

Compte : 441. Son compteur affiche le nombre de kilomètres qu’elle a parcouru en marchant. Au grand bonheur de Licht, il est inscrit entre ses cuisses. Cela donne lieu à des situations... plutôt gênantes. Il faut savoir qu’un point correspond à 100 kms. Depuis la mort de sa mère, Hina a donc parcouru 44 100 kms à travers Alcia pour trouver l’As légendaire. Une prouesse que l’on ne peut qu’admirer.

Nana





Nana tient une taverne itinérante dans la ville où Hina fait la rencontre de Licht. D'un naturel sympathique et accessible, elle est très appréciée par le reste des habitants. Elle porte des vêtements qui révèlent largement ses atouts et plusieurs accessoires dorés.

Niveau caractère, Nana est une femme forte, protectrice et il faut le dire, un brin sévère. Elle prend rapidement Hina sous son aile, lui donnant beaucoup d’informations sur le monde qui les entoure et la protégeant des assauts répétitifs de Licht. Elle lui donne également du travail. On ne sait pour l'instant pas grand chose de ses capacités mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas du genre à se laisser faire.

À côté de ça, Nana protège aussi les intérêts de Licht. Elle a beau critiquer sans cesse son caractère et le rouer de coups dès que l’occasion se présente, on comprend vite qu’il est avant tout son ami.

Compte : 77. Son compte, inscrit sur son sein gauche, correspond au nombre de compliments sur sa cuisine.

Lynn





Lynn apparaît un peu plus tard, dans l’épisode 3. Sergent-Major dans l’armée, elle porte un uniforme qui remonte très haut sur ses cuisses. Un détail que Licht ne manquera pas de remarquer. De chaque côté de sa tête, une mèche de ses cheveux d'un bleu très clair dépasse de son chapeau.

Sa technique de combat favorite est le coup de pied. Elle est plus lourde qu’elle en a l’air, sans doute car sa formation lui a permis de beaucoup se muscler. Elle n'a pas peur d'utiliser la force physique pour protéger les autres et remplir ses fonctions de soldat.

Lynn est toujours désireuse d'aider les autres et augmenter son compteur n'est pas le seul facteur qui la motive. Elle est profondément bienveillante, voire un peu idiote dans certaines situations à cause de sa naïveté. Elle passe beaucoup de temps à faire du bénévolat pour aider et améliorer le quotidien des habitants de sa ville.

Compte : 414. Son compteur affiche le nombre de personnes à qui elle est venue en aide, d’une façon ou d’une autre.

Pele





Pele apparaît également dans l’épisode 3. Sergent dans l’armée, il remplit le rôle d’homme de main de Lynn. Pour l’instant, très peu d’informations sur ce personnage ont été révélées.

De ce que l’on sait, il a l’air plutôt doux et rusé, un peu paresseux sur les bords, et il aime taquiner son officier supérieur (en particulier lorsqu’elle montre involontairement sa culotte). À cause de lui, Lynn se retrouve tourmenté par Licht et ses mains baladeuses, et cela a l’air de bien l'amuser.

Compte : inconnu pour le moment.

C'est donc autour de ces personnages que l'intrigue de la série se développe. Sympathiques, attachants et déterminés, ils nous font rire et nous émeuvent. La relation entre Hina et Licht est particulièrement troublante, son évolution étant au coeur de l'histoire. Que ce soit à propos du passé de Licht, victime d'une véritable chasse-à-l'homme, ou de l'identité de la mère d'Hina, beaucoup de questions attendent des réponses. Nos deux héros, Nana, Lynn et Pele ont tous un rôle important à jouer dans les confrontations à venir. Dans un monde où la loi du plus fort domine, ils vont devoir se surpasser pour contrer les plans de leurs adversaires...

À regarder en toute détente, Plunderer vous emmènera dans un monde de fantaisie et d’aventure plein d’humour. Et vous, quel serait votre compte dans le monde d’Alcia ? On vous laisse découvrir la série et nous dire ce qu’il en est !

