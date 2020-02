Darwin's Game : Fabien Hyzard de Ki-oon répond à nos questions !

Partager

Darwin's Game est un manga créé en 2012 par FLIPFLOPs et édité en France par Ki-oon depuis 2014. À l'occasion de son adaptation en anime (disponible en simuldub VF !), Fabien Hyzard, responsable marketing et commercial chez Ki-oon, répond aujourd’hui à nos questions et nous donne son point de vue sur la série !

1. Qu’est-ce qui t'a séduit à la lecture de Darwin’s Game ?

Darwin’s Game appartient au genre survival/jeu de massacre (aussi appelé death game). Ce qui nous a conquis chez Ki-oon c’est que contrairement à beaucoup de mangas du même genre, il y a dans cette série une dimension originale qui est celle de l’arène urbaine. Habituellement, le survival est plus axé vers un scénario de huis-clos. Darwin’s Game apporte donc quelque chose de différent et colle parfaitement à nos choix éditoriaux. Nous avons aussi beaucoup apprécié le côté thriller : les actes des joueurs ont des conséquences dans la vie réelle, et cela crée un vrai sentiment de réalisme. Dans beaucoup de mangas de ce genre, on se demande parfois ce que font les parents ou la police. Ce n’est pas le cas dans Darwin’s Game et ça lui ajoute une plus-value incontestable. En plus, c’est une série beaucoup plus longue que les death game ordinaires. Cela permet de s’attacher plus durablement aux personnages et à l’univers de la série, et c’est forcément un bon point.

2. A-t-il été difficile d’obtenir les droits pour éditer la série en France ?

L’obtention des droits a effectivement été assez ardue. C’est en 2013 qu’ont eu lieu les négociations pour l’édition de Darwin’s Game en France, à un moment où beaucoup d’éditeurs ont pris conscience que le genre jeu de massacre/survival était véritablement porteur. C’était l’âge d’or du death game avec des séries telles que King’s Game, JUDGE ou Doubt (toutes disponibles chez Ki-oon). Il y avait donc beaucoup de concurrence pour l’achat des droits de Darwin’s Game. Tout le monde voulait se lancer dans la bataille (sans mauvais jeu de mots !). Ce qui a fait la différence, c’est sans doute la légitimité de Ki-oon sur le genre survival. Nous avons toujours misé sur la qualité plus que sur la quantité et cela a permis à certaines de nos séries du genre de devenir de véritables hits, notamment King’s Game (également disponible sur Wakanim). Nous savions commercialiser et défendre ce genre de titre. Quand nous avons obtenu les droits de Darwin’s Game, nous étions ravis : c’était notre 1ère collaboration avec l’éditeur japonais Akita Shoten. Nous avons publié le tome 1 en août 2014 et le succès a été immédiat.

3. Darwin’s Game a rapidement connu beaucoup de succès parmi les fans de manga. Après une vingtaine de tomes, la réussite est-elle toujours au rendez-vous ?

Oui ! Darwin’s Game est incontestablement une série à succès : depuis le début de sa parution en 2014, la série n’a jamais quitté notre top 5 des meilleures ventes. Elle fait largement partie de nos titres les plus lus, avec seulement 2-3 tomes publiés par an. C’est notre 2ème meilleure vente du genre survival après King’s Game, avec un total de 400 000 exemplaires vendus. Et l’adaptation animée diffusée par Wakanim a permis de relancer les ventes du 1er tome de plus de 50% ! Grâce à ça, la communauté déjà importante de Darwin’s Game continue de s’accroître. Niveau réussite, on est donc très satisfaits.

4. Dans Darwin’s Game, l’intrigue tourne autour de thématiques très modernes : battle royale, jeu vidéo, appli, MMO… Penses-tu que ce soient les raisons de sa réussite ?

De manière générale, c’est assez difficile de savoir ce qui fait le succès d’une série. Cependant, beaucoup de survival ont été publiés par la concurrence à la même époque, et je pense que Darwin’s Game a su se démarquer grâce son aspect battle royale. Comme j’ai pu le dire précédemment, l’arène de jeu est réaliste et implantée dans la vie quotidienne des personnages ; elle dépasse le cadre restrictif des autres séries du genre. C’est sans doute cette distinction qui a conquis le public.

5. Les premiers épisodes de l’adaptation animée sont disponibles sur Wakanim. Les as-tu regardés et si oui, retrouves-tu ce qui t'a plu dans le manga ?

Je les ai regardés et j’ai vite été convaincu : l’anime est fidèle à la version papier. L’ambiance anxiogène de la bataille urbaine est très bien retranscrite. Je pense que c’était à la fois le plus difficile et le plus important. Le rythme est rapide, on ne s’ennuie pas une seconde. Les personnages correspondent aussi à la vision que j’en avais et leur design est soigné. Mais le gros plus, ce sont sans aucun doute les scènes de combat : l’animation est splendide et les effets, comme l’activation des Sigils, sont très bien réalisés. Avec la bande son et les bruitages sonores derrière, c’est un plaisir à regarder.

6. As-tu eu l’occasion de visionner un épisode avec le doublage français ? Qu’en as-tu pensé ?

Je suis ravi que Darwin’s Game ait été sélectionné pour relancer le doublage en simultané chez Wakanim. J’ai écouté avec attention et force est de constater que c’est un bon doublage ! La voix française de Kaname notamment colle parfaitement au protagoniste. J’espère que cette VF permettra à un nouveau public de rentrer dans l’anime, et peut-être aussi de lire le manga.

7. Au Japon, la série approche de sa conclusion. As-tu des projets pour clore l’édition française en beauté ?

Tout dépend des possibilités offertes par l’éditeur japonais, mais c’est effectivement ce qu’on a l’habitude de faire lorsqu’un titre aussi suivi se termine. Si cela est possible, on aimerait beaucoup pouvoir procurer aux fans du contenu exclusif. C’est notre manière de les remercier et d’honorer le travail de l’auteur. Généralement, on profite du dernier tome de la série pour proposer une édition collector, du matériel inédit ou même parfois une jaquette alternative. Nous ne savons pas encore ce que nous ferons pour le dernier tome de Darwin’s Game, mais nous avons bien l’intention de marquer le coup. Reste à obtenir la validation côté Japon !

8. Merci pour tes réponses Fabien ! Quand pourra-t-on retrouver le prochain tome du manga ?

Le tome 19 sera disponible en librairie le 7 mai, et le tome 20 sortira lui le 2 juillet à l’occasion de la Japan Expo.



L’anecdote bonus de Fabien :

Ki-oon avait proposé d’enlever le terme « Game » du titre pour éviter toute association avec King’s Game, son autre titre survival. Parce que Darwin’s Game avait une particularité, une dimension différente, l’éditeur français préférait éviter de garder un nom qui aurait pu faire croire aux lecteurs que c’était une énième déclinaison de jeu de massacre. D’autres noms comme « Darwin’s Project » avaient été proposés, mais sans succès : l’éditeur japonais comptait bien garder le nom original. Dans le Darwin’s Game comme dans l’édition, on ne gagne pas tous ses duels.

