Mars Red, la dernière coproduction de Funimation, annoncée pour 2021 !

C'est avec une immense joie que nous vous annonçons MARS RED, la dernière coproduction de Fumination et Yomiuri-TV Enterprise LTD prévue pour 2021 !

Basé sur une pièce dramatique de l’auteur et metteur en scène Bun-O Fujisawa, MARS RED sera le premier anime de l'histoire adapté d'une telle source et fête le 50ème anniversaire de YTE (Yomiuri-TV Enterprise). Le titre sera décliné sur plusieurs supports, notamment un manga qui a fait ses débuts au Japon en 2019.

La série sera réalisée par Kouhei Hatano en collaboration avec le scénariste Junichi Fujisaku (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), le créateur original des personnages Karakarakemuri (Laughing Under the Clouds), le chara-designer Yukari Takeuchi (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) et le musicien Toshiyuki Muranaka, qui a travaillé avec Fujisawa pendant de nombreuses années.

L’histoire de MARS RED se déroule en 1923, alors que les vampires existent depuis déjà un bon moment. Mais depuis peu, leur nombre augmente, et une mystérieuse source de sang artificiel appelée Ascra a fait son apparition.

Le gouvernement japonais décide alors de créer « Code Zéro », une unité au sein de l’armée chargée de démanteler les forces vampires. Et quel meilleur moyen y a-t-il pour pister ces créatures que d'en utiliser ?

A l’origine, cette unité créée par le lieutenant-général Nakajima œuvrait dans la guerre de l’information. Désormais, son rôle est de trouver une solution à la crise des vampires.

Les membres de Code Zéro :

· Yoshinobu Maeda, capitaine de l’unité et « plus puissant des êtres humains »

· Shutaro Kurusu, un vampire de classe A débutant

· Tokuichi Yamagami, un vampire très intelligent actuellement non classé

· Suwa, un vampire vétéran de l’ère Edo

· Takeuchi, un vampire de classe D et savant fou au cerveau immortel

C’est à l’unité Code Zéro et au vampire de classe S Deffrot d’enquêter sur l’augmentation du nombre de vampires et d’y mettre un terme avant que la société ne s’effondre...

Restez à l'écoute des prochaines news concernant MARS RED !

Si vous aussi vous êtes impatient à l’idée de découvrir cette nouvelle coproduction Funimation, partagez autour de vous et faites-le nous savoir !